O grupo Raças de peso participa esta terça-feira pela manhã de uma atividade de Terapia Assistida por Animais no Centro de Terapia Renal de Santa Bárbara d’Oeste, proporcionando carinho e conforto aos pacientes durante a hemodiálise.

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Está prevista a participação especial do influenciador Samuel DPK, conhecido como “O Rei dos Pit Bulls”, que apoia a causa e acompanha esse encontro tão significativo.

“Acreditamos que registrar e compartilhar esse trabalho é uma forma de ampliar seu alcance e mostrar como a interação com os animais pode transformar um momento difícil em uma experiência de afeto, leveza e esperança”, diz Patrícia Carvalho, do ‘Raças de Peso’.

Nosso projeto também busca mostrar à sociedade a verdadeira essência dos cães de raças Bulls. Animais que ainda enfrentam muito preconceito, mas que, quando criados, socializados e conduzidos com responsabilidade, demonstram equilíbrio, sensibilidade e uma extraordinária capacidade de acolher.

Raças de Peso – Cães que Curam

📅 Data: terça-feira, 11 de agosto

⏰ Horário: das 9h às 12h

📍 Local: Centro de Terapia Renal de Santa Bárbara d’Oeste

🐾 Realização: Raças de Peso – Cães que Curam

⭐ Participação especial: Samuel DPK – O Rei dos Pit Bulls

Mais que companhia, nossos cães levam amor, acolhimento e esperança para quem mais precisa.

Instagram: @racasdepesooficial