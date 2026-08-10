A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações à prefeitura sobre o início da execução de mutirão de castração no município.
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No documento a parlamentar informa que, de acordo com o site da prefeitura, o processo licitatório já foi concluído. No entanto, mesmo após vários meses da homologação, os serviços ainda não foram iniciados.
Fala Roberta
“A demora preocupa devido à grande fila de espera por castrações no município e à importância desse serviço para o controle populacional e a proteção dos animais”, afirma.
A autora pergunta no requerimento qual a previsão para o início da execução dos serviços de castração em unidade móvel; se existe cronograma definido para a realização dos mutirões de castração e se existe datas previstas, os locais de atendimento e a quantidade estimada de procedimentos.
O requerimento foi aprovado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (04) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.
Lucas Leoncine acompanha serviços de remoção de espécies invasoras na Avenida Bandeirantes
O vereador Lucas Leoncine (PSD) acompanhou, nesta sexta-feira (7), os trabalhos de remoção de espécies invasoras na Avenida Bandeirantes, às margens do Ribeirão Quilombo, executados pela secretaria municipal de Meio Ambiente.
No local, o parlamentar informou que o trabalho está centrado na retirada da Leucena (Leucaena leucocephala), árvore exótica originária da América Central considerada uma das piores espécies invasoras do mundo. “Estamos acompanhando as ações de rearborização da cidade de Americana, e aqui na Avenida Bandeirantes há ocorrência epidêmica dessa espécie, que cresce rápido, sufoca plantas nativas, libera toxinas no solo e forma densos ‘desertos verdes’. A remoção é fundamental para protegermos o bioma local”, explicou.
Ainda durante a vistoria, Leoncine destacou que protocolou diversas indicações ao Poder Executivo para zeladoria da Avenida Bandeirantes e que o Plano de Arborização Urbana de Americana determinou a proibição de plantio de árvores exóticas com potencial invasivo. “A proibição do plantio dessas espécies é uma medida essencial para preservar a biodiversidade e a estabilidade dos ecossistemas naturais. Nosso gabinete já protocolou mais de duas dezenas de indicações solicitando providências para essa área da cidade, e mais uma vez a equipe de Meio Ambiente nos atendeu prontamente. Temos que ampliar o plantio de árvores nativas, uma medida fundamental para melhorar a qualidade de vida e combater os efeitos das mudanças climáticas”, concluiu o parlamentar.
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