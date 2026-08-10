A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações à prefeitura sobre o início da execução de mutirão de castração no município.

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No documento a parlamentar informa que, de acordo com o site da prefeitura, o processo licitatório já foi concluído. No entanto, mesmo após vários meses da homologação, os serviços ainda não foram iniciados.

Fala Roberta

“A demora preocupa devido à grande fila de espera por castrações no município e à importância desse serviço para o controle populacional e a proteção dos animais”, afirma.

A autora pergunta no requerimento qual a previsão para o início da execução dos serviços de castração em unidade móvel; se existe cronograma definido para a realização dos mutirões de castração e se existe datas previstas, os locais de atendimento e a quantidade estimada de procedimentos.

O requerimento foi aprovado pelos vereadores em plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (04) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

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