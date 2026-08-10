O estado de São Paulo registrou o 23º caso de sarampo em 2026, com um aumento de sete casos em apenas três dias. De acordo com a SES (Secretaria de Estado da Saúde), 16 dos pacientes não possuíam histórico de vacinação ou estavam com o esquema vacinal incompleto.

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Até a última segunda-feira (4), havia 16 casos da doença no estado, entre bebês, crianças e adultos. Os registros ocorreram na capital, em São Bernardo do Campo e em Guarulhos.

Segundo a SES-SP, dos 23 casos confirmados no estado, dois são importados e os outros estão relacionados à importação, embora ainda não tenha sido identificada a fonte de infecção.

Diante da identificação de uma cadeia de transmissão relacionada à importação do vírus, o governo estadual iniciou, nesta segunda-feira, a Campanha de Multivacinação, que seguirá até 1º de setembro nos 645 municípios paulistas.

Revacinação do sarampo

A vacinação indiscriminada contra a doença oferece a vacina tríplice viral e é destinada à população de 6 meses a 59 anos residente nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, independentemente do histórico vacinal.

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