Após renovar como embaixador da Shopee para o segundo semestre, Terry Crews volta às telas em uma ação que une o marketplace ao Burger King® pela primeira vez.

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Válida entre 04 de agosto e 07 de setembro, a oferta inspirada no bordão “Eu tenho dois empregos” garante um benefício exclusivo aos consumidores: na compra de qualquer opção do King em Dobro — com 2 burgers a partir de R$ 20 —, o cliente recebe um cupom de R$ 20 de desconto para usar em compras no aplicativo da Shopee.

A iniciativa marca também um novo capítulo da parceria entre Terry Crews e a Shopee, reflexo da consistência da colaboração entre marca e ator, que se consolidou como um dos principais rostos da empresa no país. Agora, pela primeira vez, divide o protagonismo de uma campanha com o Burger King®, reforçando a estratégia das duas empresas de oferecer experiências que unem entretenimento, humor e custo-benefício.



Para apresentar a novidade ao público, o filme, assinado pela agência AlmapBBDO, aposta na nostalgia e na forte conexão do ator com a cultura pop brasileira. A cena começa com Terry Crews no set de gravação, supostamente fazendo mais um de seus comerciais icônicos para a Shopee.

Assim que finaliza, Terry olha para a câmera e solta o bordão marcante de um de seus personagens mais lembrados pelo público:

Terry Crews e o bordão

“Eu tenho dois empregos. Aqui na Shopee…”. Com um clique no celular e em um passe de mágica, o ator aparece com a clássica coroa do Burger King®, segurando dois Whopper: “…e agora no BK®”. Enquanto saboreia os burgers grelhados no fogo ao seu estilo inconfundível, com a tradicional dança do peitoral, a locução explica a promoção.

Para fechar a cena, a campanha recupera uma frase que marcou a trajetória de Terry junto ao público brasileiro: “se eu não comprar nada, o desconto é maior”. Em uma inversão divertida da lógica do bordão, e para reforçar o valor da oferta, Terry conclui: “Dessa vez, se você não comprar nada o desconto é menor. King em Dobro com a Shopee compensa mais!”.

“Temos o compromisso constante de liderar o território de custo-benefício no setor, entregando sempre sabor de verdade com preço acessível. Unir o nosso tradicional King em Dobro a uma gigante do e-commerce como a Shopee é uma forma de multiplicar essa economia, devolvendo em benefício direto o valor que o cliente investe no BK®. E somar a energia do Terry Crews a esse projeto traz a dose exata de ousadia e bom humor que definem a nossa marca”, destaca Pedro Barbosa, CMO do Burger King®.

Para a Shopee, renovar a parceria com Terry Crews reforça a conexão da Shopee com os brasileiros por meio de campanhas criativas, relevantes e cheias de entretenimento. “Com seu carisma e energia, Terry se tornou uma figura muito querida pelo público. Nesta campanha inédita com o Burger King®, levamos esse espírito ainda mais longe: uma experiência com benefícios para os consumidores, unindo diversão e economia em duas marcas que já fazem parte do dia a dia dos brasileiros.”, afirma Felipe Piringer, Diretor de Marketing da Shopee.

A estratégia de preços do King em Dobro mantém o formato dividido em faixas de produtos, permitindo que o consumidor escolha a combinação que melhor cabe no seu bolso, com 2 burgers a partir de R$ 20:

Primeira faixa de preço: Whopper® Jr., Chicken Jr., Cheddar Jr., Rodeio e Cheeseburger

Whopper® Jr., Chicken Jr., Cheddar Jr., Rodeio e Cheeseburger Segunda faixa de preço: Chicken Duplo, Rodeio Duplo e Cheeseburger Duplo

Chicken Duplo, Rodeio Duplo e Cheeseburger Duplo Terceira faixa de preço: Stacker Duplo Bacon, Big King™ e Cheddar Duplo

Stacker Duplo Bacon, Big King™ e Cheddar Duplo Quarta faixa de preço: Whopper® e Whopper® Vegetariano

O benefício pode ser resgatado nas compras realizadas presencialmente no balcão, totem de autoatendimento e BK® Drive. Para resgatar o desconto, basta identificar o código impresso na nota fiscal de compra do King em Dobro e inseri-lo no aplicativo da Shopee. Caso a compra seja feita no totem de autoatendimento, o código também poderá ser visualizado na própria tela do equipamento ou no recibo de papel. Atenção: agregadores de delivery e a modalidade Clique e Retire do app do BK® não participam da ação.

Além do filme para TV, a divulgação inclui conteúdos para as redes sociais do Burger King® e da Shopee, ativações com influenciadores conduzidas pela Jotacom e peças de mídia OOH assinadas pela Streetwise.

Oferta válida de 04/08 a 07/09/2026, ou enquanto durarem os cupons ou a verba promocional, o que acontecer primeiro. Na compra de uma oferta do King em Dobro, em lojas físicas participantes nos canais balcão, totem e BK®️ Drive, o consumidor receberá na nota fiscal do Burger King®️ 1 cupom da Shopee de R$20 de desconto, para uso em compras mínimas de R$40 no site ou app da Shopee.

Valor de compra mínima poderá aumentar sem aviso prévio, podendo chegar a R$80. O usuário também poderá utilizar cupom de frete grátis na compra, caso este esteja disponível. Independentemente da quantidade de compras de King em Dobro, cada nota fiscal terá 1 cupom e seu uso estará sujeito aos termos e condições da Shopee, incluindo valor mínimo de compra e demais regras informadas no momento do resgate ou uso. Uso limitado de 1 cupom por CPF na Shopee. O cupom é válido por 7 dias a partir da data da compra.

Benefício não cumulativo com outros cupons, campanhas ou benefícios da plataforma. Consulte o regulamento completo em https://bit.ly/Regulamento_BK_Shopee.

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