Segue o processo de rearborização na Avenida Armando Sales de Oliveira, no bairro Jardim Ipiranga, com o plantio de ipês-brancos. Nesta semana, foi concluída a primeira etapa do serviço, no trecho entre as ruas Igaratá e Itambé. Ação da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

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Ao todo, serão plantados 155 exemplares em toda a extensão da via.

Até o momento, já foram plantadas 60 mudas de ipês, que possuem mais de 2,5 metros de altura cada um. As intervenções nessa primeira etapa incluíram também o plantio de 500 metros quadrados de grama, enquanto outros 300 metros quadrados estão previstos para a próxima semana, concluindo o trabalho de cobertura com grama no trecho.

O cuidado com os ipês envolve ainda o tutoramento – técnica agrícola de escoramento que utiliza estacas amarradas ao caule para sustentar a muda –, manutenção constante, hidratação e coroamento, favorecendo o crescimento saudável das espécies.

“A primeira etapa do plantio dos ipês-brancos foi concluída com sucesso na Avenida Armando Sales. Essas árvores trazem segurança para todos, pois são adequadas aos canteiros e impactam positivamente o meio ambiente, além de conferirem um visual bonito à região. O plantio e a manutenção dos ipês refletem o compromisso que a Prefeitura tem com a cidade nessa área e fazem parte de um trabalho contínuo e abrangente de zeladoria que realizamos em diferentes trechos de Americana”, disse a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

O ipê-branco é considerado a árvore símbolo de Americana e foi escolhido após votação popular promovida pela Secretaria de Meio Ambiente em 2021. A iniciativa vai ao encontro da necessidade de substituição das árvores da região, suscetíveis a quedas, principalmente durante os períodos de chuva, podendo causar acidentes a motoristas e pedestres, além de transtornos no trânsito com o fechamento de vias. As quedas ocorrem devido à incompatibilidade das espécies com o espaço.

Zeladoria: balanço da semana além dos Ipês

Durante esta semana, a Secretaria de Meio Ambiente executou serviços de zeladoria e manutenção em diversos pontos da cidade, incluindo ações de plantio e hidratação de árvores, manutenção e despraguejamento de canteiros, extração de árvores invasoras, trituração de galhos, capinação, roçagem, limpeza e recolha.

Confira o balanço:

– Avenida Armando Sales de Oliveira: plantio e hidratação de ipês;

– Avenida Brasil: hidratação nas palmeiras em toda a extensão;

– Avenida Campos Sales: hidratação das arecas-de-locuba;

– Avenida Nossa Senhora de Fátima: manutenção e trabalho de despraguejamento nos canteiros e hidratação;

– Centro: extração de leucenas e eucaliptos na Avenida Bandeirantes;

– Cidade Jardim: trituração de galhos na Rua das Margaridas;

– Parque Gramado: capinação e limpeza no cemitério e trituração de galhos;

– Parque Novo Mundo: trabalho de recolha;

– Praia Azul: roçagem, capinação e limpeza na Praça Leandra Maria Gomes Nacarato e roçagem na Orla;

– Salto Grande: capinação e limpeza no Casarão;

– Vila Mariana: capinação e limpeza em área na Rua Fernando Luiz Baldin.

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