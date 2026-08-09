Na terça-feira (11) começa a 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba. Com a abertura dos portões às 12h, Frei Gilson abre a programação de shows com muito louvor e mensagens de fé. que A festa segue até o dia 22 de agosto. Neste dia, o setor pista terá entrada solidária gratuita. A realização da festa é da Organização Estrela e da ES Agência de Eventos.

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Na sexta-feira (14), Natanzinho Lima e Vini Drumond sobem ao palco para comandar a galera presente. No sábado (15), é a vez do “Embaixador” Gusttavo Lima e a cantora Elis Justi agitar a galera. A festa segue na semana seguinte com os shows de Pedro Sampaio & Ícaro & Gilmar no dia 21, e com Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca encerrando o evento no dia 22 em grande estilo.

Vale destacar também, que a festa terá em todos os shows, profissionais treinados e capacitados que estarão realizando simultaneamente a tradução da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos telões ao lado do palco. A iniciativa será possível graças à parceria com o CEPSC | Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz.

Além do Frei Gilson

A festa “mais charmosa da região”, conhecida também como um dos mais tradicionais rodeios do Estado de São Paulo, a Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba reúne todos os anos milhares de pessoas da cidade de Piracicaba e demais municípios da região.

O evento também terá muito esporte com a montaria em touros e cavalos, além da tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. As competições serão válidas pela Copa Rozeta.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site da Tycket https://www.tycket.com.br/festa-do-pe-o-piracicaba-2026.html.

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada em um espaço de 70 mil metros quadrados, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento.

O público também terá à disposição, além da arquibancada para acompanhar os shows e as montarias, o Camarote Corporativo, Pista, Arena Vip e Front Stage. A segurança será monitorada pela Guarda Civil Municipal, Segurança Privada, Equipe de Brigadistas e pela Polícia Militar. O local também será equipado com câmeras de monitoramento.

SHOWS

11/08 – Frei Gilson (entrada franca pista)

14/08 – Natanzinho Lima e Vini Drumond

15/08 – Gusttavo Lima e Elis Justi

21/08 – Pedro Sampaio & Ícaro & Gilmar

22/08 – Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE PIRACICABA

Data: 11 a 22 de agosto

Local: Unileste – Avenida Professor Benedito de Andrade, 200 – Piracicaba/SP.