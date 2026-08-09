Fale aqui- Saber se comunicar de forma clara, transmitir credibilidade e apresentar o valor de um produto ou serviço são fundamentais na hora de conquistar clientes e fechar negócios.

Com o objetivo de capacitar empresários, comerciantes e profissionais liberais, a ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) realiza na próxima quarta-feira, 12/8, o treinamento “Fale Bem, Venda Mais”.

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Ministrado pelo especialista Rodrigo Ruiz, o treinamento integra o calendário de ações voltadas ao desenvolvimento dos empreendedores locais. Será realizado das 8h às 9h, no auditório da ACIAS.

Durante o encontro, os participantes aprenderão técnicas de comunicação para apresentar seus produtos e serviços com mais segurança, conduzir conversas de forma estratégica, transmitir confiança e transformar boas apresentações em novas oportunidades de vendas.

“A comunicação é uma das principais ferramentas de vendas. Por isso, a ACIAS tem investido continuamente em treinamentos que ajudam nossos associados e a comunidade empresarial a se desenvolverem e alcançarem melhores resultados”, destaca a presidente Selma Koshoji, presidente da ACIAS.

O treinamento é gratuito para associados. Para não associados, o investimento é de R$ 149,99. As inscrições podem ser feitas pelo link disponível no perfil da ACIAS no Instagram (@aciassumare).

Serviço:

Treinamento: Fale bem e venda mais

Quando: 12 de agosto, quarta-feira.

Horário: das 8h às 9h.

Local: Auditório da ACIAS, na Rua Antônio Jorge Chebab, 1212, Centro.

Ingressos: Associados (gratuito). Não associados (R$ 149,99).

Inscrições: Instagram da ACIAS – @aciassumare – (link na bio)

Mais informações: [email protected].

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