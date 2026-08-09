Americana registrou 271 igrejas e templos ao final de 2025. O número, que cresceu bastante nos primeiros 20 anos deste século- chegou a cair e se estabilizou nos últimos 8 anos.

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O período foi marcado pela pandemia da Covid19 e chegou a ter queda em 2020 e 2021, depois se recuperou, mas em patamares mais modestos do que o da década passada.

Entre 2015 e 2020, o crescimento foi de 11%, com quedas em 2020 e 2021 e lenta recuperação nos anos seguintes. Entre 2019 e 2025, o salto foi de 264 para 271, crescimento de 2,4%- ou um quarto do observado no período anterior.

Americana com mais de uma igreja para cada 1 mil habitantes

A cidade, que tinha 239 igrejas em 2015, chegou a 2025 com 271 templos, crescimento de 15% no período. Apesar do crescimento ‘lento’, Americana hoje tem uma igreja para cada 800 habitantes.

Os dados foram fornecidos pela prefeitura da cidade.

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