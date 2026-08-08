O “Programa do João” deste sábado (08) será de celebração em dobro. Além de comemorar um ano no ar pelo SBT, a atração entra no clima do Dia dos Pais com uma edição especial do “Duelo de Gerações”.

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Para marcar o primeiro aniversário da atração, João Silva recebe mensagens de carinho de artistas e personalidades que acompanharam sua trajetória ao longo desses 12 meses. O encerramento da festa fica por conta de um recado surpresa de Faustão, que parabeniza o apresentador pela conquista e pelo sucesso do programa.

No palco, o “Duelo de Gerações” ganha uma edição temática de Dia dos Pais. De um lado, o cantor Regis Danese participa ao lado do filho Brunno Danese. Do outro, o jornalista esportivo Mauro Beting forma dupla com o filho Luca Beting.

E para animar a plateia e finalizar a noite de sábado Regis Danese interpreta dois dos maiores sucessos de sua carreira, “Tu És Tão Bom Pra Mim” e “Faz um Milagre em Mim”. Em um dos momentos mais emocionantes da noite, ele divide o palco com Brunno Danese para cantar “Pai Meu Herói”, em uma homenagem dedicada ao Dia dos Pais.

“Programa do João” é exibido todo sábado, às 00h (de Brasília), logo após o “Viva a Noite”.