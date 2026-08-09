O Corinthians derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 0 em jogo disputado neste domingo (9/8). A partida foi válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Rodrigo Garro e Pedro Raul.

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Com o resultado, o Corinthians subiu para a 7ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos. Já o Red Bull Bragantino está logo atrás, na 8ª posição, com 31 pontos conquistados.

Gols do jogo no 2o tempo

O primeiro gol do Corinthians saiu de jogada construída aos 13 minutos do segundo tempo. O goleiro Tiago Volpi, do Bragantino, se atrapalhou ao tentar um chutão e furou a bola, que sobrou livre para Rodrigo Garro. O camisa 8 do Timão precisou somente tocar para o fundo da rede.

O gol que sacramentou a vitória saiu aos 41 minutos. Carrillo fez lançamento para Matheuzinho. O lateral-direito cruzou na área para Pedro Raul cabecear e balançar a rede.

O Corinthians joga 4a na Copa Libertadores

O Timão vai até a Argentina para jogar contra o Rosario Central na quinta-feira (13/8), às 21h30 (horário de Brasília).

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