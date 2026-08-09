Hoje adolescente- Valentina Zanetti nasceu no Brasil, mas com 1 ano seus pais foram expatriados para Londres, na Inglaterra, onde ela cresceu e viveu por quase 10 anos. Ao retornarem para o Brasil a jovem passou por uma consulta com a dermatologista e ao pedir indicações de um desodorante natural ou orgânico, com ingredientes seguros para a idade dela, a dermatologista não soube indicar uma marca.

Quando saiu do consultório Valentina falou para a mãe: “Se não existe uma marca que atenda pessoas da minha idade eu mesma vou criar.”

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A partir de outubro de 2023, com 11 anos, a jovem começou a pesquisar o mercado nacional de cosméticos, visitou inúmeras fábricas e fornecedores em todo Brasil em busca de parceiros que pudessem auxiliar o projeto. Unindo os conhecimentos que trouxe da Europa, ela trabalhou na concepção da marca, criou desde o nome até a identidade visual, e aos 13 anos Valentina lançou a Kastania Beauty, uma marca de cosméticos limpos criada por uma adolescente, para adolescentes.

Segundo relatório da Grand View Research, o segmento global de Clean Beauty (beleza limpa) foi avaliado em US$ 10,5 bilhões em 2025 e deve alcançar US$ 35,3 bilhões em 2033, com crescimento anual estimado de 16,8% entre 2026 e 2033.

No Brasil o setor também segue o movimento, estudo da Nielsen apontou que 42% dos consumidores brasileiros modificaram seus hábitos de consumo para reduzir impactos ambientais, considerando fatores sociais, econômicos e ambientais relacionados ao ciclo de vida dos produtos.

“Um ato causa impacto, essa é a frase que traduz nossa marca. Nosso objetivo é ensinar o jovem a consumir com consciência, a saber ler um rótulo, a ter acesso a informações e poder fazer escolhas melhores. Sempre pensamos que aquilo que fazemos é pequeno, mas cada escolha do dia a dia, cada pessoa que compra de empresas comprometidas com o meio ambiente, ajuda a minha geração a lidar com os problemas gerados pelas mudanças climáticas.” – afirma Valentina.

A Kastania chega ao mercado com uma linha de skincare e o lançamento de 3 produtos:

O primeiro é um gel limpador facial que promove uma limpeza equilibrada e delicada e tem um aroma suave promovido por um blend exclusivo chamado Caramel Goumand. Esse blend tem notas de caramelo certificado, nuts e óleo de laranja doce. Além desses ingredientes a fórmula também tem Extrato de Pepino e insumos da Amazônia, como o óleo de Buriti e o óleo de Castanha do Brasil.

O segundo produto é um Bioserum facial para uso diurno, ele hidrata, acalma e ajuda a equilibrar a pele. Na sua formulação encontramos o Esqualano Vegetal, um ingrediente de origem renovável obtido a partir da cana de açúcar e ingredientes da Amazônia, como o óleo de Copaíba e óleo de Castanha do Brasil.

O terceiro produto é uma jelly mask, uma Máscara em Gel que promove hidratação intensa e reparação durante a noite, enquanto o jovem dorme, a máscara age na pele restaurando o equilíbrio natural. Essa máscara é composta também por Esqualano, por extrato de Aloe Vera, por Hypskin, que são grandes moléculas de carboidratos retirados de algas coletadas de forma sustentável na costa nordeste do Brasil, por óleo de Castanha e por extrato de Clorella, uma microalga verde de água doce, rica em proteínas, clorofila, vitaminas e minerais.

“Nossa pele é nosso maior órgão e tudo o que colocamos nela é absorvido, por isso os adolescentes não podem usar produtos com disruptores endócrinos, ou que podem provocar alergias. Nós escolhemos os melhores ingredientes para a Kastania, inclusive pedimos para a fábrica comprar insumos de empresas que nós conhecemos as práticas, para termos certeza que os ingredientes são de boa qualidade e também para garantir que as famílias que estão colhendo as castanhas na Amazônia, estão sendo bem remuneradas pelo trabalho.” – explica Valentina.

Todos os produtos lançados pela Kastania têm 99,95% de índice de naturalidade e são totalmente seguros para os adolescentes.

Sobre a Valentina- adolescente

Valentina é uma jovem empreendedora na área de beleza limpa, além de ativista ambiental desde pequena. A estudante nasceu no Brasil, mas com 1 ano seus pais foram expatriados para Londres, na Inglaterra, onde ela cresceu e viveu por quase 10 anos. Desde pequena ela sempre se preocupou com o meio ambiente. Com 7 anos pediu para os pais fazerem 21 placas para espalhar na escola, conscientizando os alunos sobre o uso de óleo de palma em cosméticos, que causa desmatamento e destrói florestas nativas em várias regiões do mundo.

Ao retornar ao Brasil, com 11 anos, havia acabado de acontecer as eleições presidenciais e Valentina escreveu uma extensa carta para o presidente eleito, orientando-o como ser um líder mundial à frente das pautas climáticas. A carta chamou atenção da escola que chamou os pais e ofereceu para a família a possibilidade de enviar o documento para a ONU, ou mandar a carta para o próprio presidente. A família recusou a oferta, para preservar Valentina, que ainda era muito nova, mas a adolescente continuou seu trabalho em defesa do meio ambiente.

Em junho de 2024 ela foi convidada a participar de uma expedição do Instituto Humanitas360, para levar água para as comunidades indígenas dos Paiter Suruí, na região da Amazônia. Na ocasião Valentina aproveitou a visita as terras 7 de Setembro, em Roraima, para fazer uma expedição dirigida e conhecer a produção de castanhas da comunidade indígena, e a partir daí passou a pesquisar ingredientes amazônicos para a marca Kastania Beauty, que acaba de ser lançada

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