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Fala Jr Dias
Jacira cobra fiscalização de caminhões 3 eixos na Ivo Macris
A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações do Poder Executivo sobre a fiscalização da circulação de caminhões com mais de três eixos na Estrada Vicinal Ivo Macris e as medidas adotadas para preservar as condições do pavimento.
Segundo a parlamentar, o gabinete tem recebido relatos de moradores e usuários da via sobre a circulação frequente de caminhões de grande porte. A vereadora destaca que a circulação de veículos com mais de três eixos é proibida no local e defende o reforço da fiscalização para garantir o cumprimento da restrição.
Jacira ressalta que o tráfego irregular de caminhões pesados, especialmente aqueles submetidos a cargas elevadas, contribui para o desgaste acelerado do asfalto, provocando buracos, trincas e deformações que comprometem a segurança e a trafegabilidade da estrada.
“É importante garantir que a restrição existente seja efetivamente cumprida. Além de preservar o pavimento, a fiscalização contribui para a segurança de todos que utilizam a Estrada Vicinal Ivo Macris diariamente”, afirma a vereadora.
No requerimento, Jacira questiona se o Executivo tem conhecimento da circulação irregular de caminhões com mais de três eixos, como é realizada atualmente a fiscalização e quantas autuações ou notificações foram registradas nos últimos 12 meses.
A vereadora também solicita informações sobre quais medidas o Município pretende adotar para intensificar a fiscalização e evitar que a circulação irregular de veículos pesados contribua para a deterioração do pavimento da Estrada Vicinal Ivo Macris.
O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (11) e encaminhado à prefeitura para resposta.
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