O vereador Jr Dias protocolou uma indicação ao Poder Executivo para a modernização dos pontos de ônibus de Americana, com a instalação de cobertura, iluminação, bancos, recursos de acessibilidade e informações sobre horários e itinerários das linhas do transporte público.

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A proposta busca oferecer mais segurança, conforto e autonomia aos passageiros, especialmente às pessoas idosas, gestantes, pessoas com deficiência, cidadãos com mobilidade reduzida e usuários acompanhados de crianças. Em diferentes regiões da cidade, passageiros ainda aguardam o transporte expostos ao sol e à chuva ou em locais sem assentos e iluminação adequada.

O parlamentar também destaca a importância de disponibilizar informações claras sobre as linhas atendidas, horários e trajetos. Entre as possibilidades estão a instalação de placas informativas, painéis e QR Codes, mantendo alternativas acessíveis para quem não utiliza celular ou internet.

Além da indicação, Juninho apresentou um requerimento solicitando informações sobre a atual estrutura dos pontos de parada do município. O documento questiona quantos possuem cobertura, bancos, iluminação e acessibilidade, além de cobrar informações sobre o cronograma de instalação de novos abrigos, os critérios de prioridade e o planejamento para modernização das estruturas.

Fala Jr Dias

“Esperar pelo ônibus não pode significar permanecer exposto ao sol, à chuva ou em um local sem iluminação e segurança. Precisamos de pontos mais confortáveis, acessíveis e com informações claras, para que a população consiga utilizar o transporte público com mais dignidade e autonomia”, afirma o vereador.

O requerimento também busca identificar o órgão ou a empresa responsável pela manutenção e conservação dos pontos, bem como a existência de levantamento técnico sobre as estruturas que necessitam de reforma ou substituição.