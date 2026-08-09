O vereador Jr Dias protocolou uma indicação ao Poder Executivo para a modernização dos pontos de ônibus de Americana, com a instalação de cobertura, iluminação, bancos, recursos de acessibilidade e informações sobre horários e itinerários das linhas do transporte público.

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A proposta busca oferecer mais segurança, conforto e autonomia aos passageiros, especialmente às pessoas idosas, gestantes, pessoas com deficiência, cidadãos com mobilidade reduzida e usuários acompanhados de crianças. Em diferentes regiões da cidade, passageiros ainda aguardam o transporte expostos ao sol e à chuva ou em locais sem assentos e iluminação adequada.
O parlamentar também destaca a importância de disponibilizar informações claras sobre as linhas atendidas, horários e trajetos. Entre as possibilidades estão a instalação de placas informativas, painéis e QR Codes, mantendo alternativas acessíveis para quem não utiliza celular ou internet.
Além da indicação, Juninho apresentou um requerimento solicitando informações sobre a atual estrutura dos pontos de parada do município. O documento questiona quantos possuem cobertura, bancos, iluminação e acessibilidade, além de cobrar informações sobre o cronograma de instalação de novos abrigos, os critérios de prioridade e o planejamento para modernização das estruturas.

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“Esperar pelo ônibus não pode significar permanecer exposto ao sol, à chuva ou em um local sem iluminação e segurança. Precisamos de pontos mais confortáveis, acessíveis e com informações claras, para que a população consiga utilizar o transporte público com mais dignidade e autonomia”, afirma o vereador.
O requerimento também busca identificar o órgão ou a empresa responsável pela manutenção e conservação dos pontos, bem como a existência de levantamento técnico sobre as estruturas que necessitam de reforma ou substituição.

Jacira cobra fiscalização de caminhões 3 eixos na Ivo Macris

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações do Poder Executivo sobre a fiscalização da circulação de caminhões com mais de três eixos na Estrada Vicinal Ivo Macris e as medidas adotadas para preservar as condições do pavimento.

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Segundo a parlamentar, o gabinete tem recebido relatos de moradores e usuários da via sobre a circulação frequente de caminhões de grande porte. A vereadora destaca que a circulação de veículos com mais de três eixos é proibida no local e defende o reforço da fiscalização para garantir o cumprimento da restrição.

Jacira ressalta que o tráfego irregular de caminhões pesados, especialmente aqueles submetidos a cargas elevadas, contribui para o desgaste acelerado do asfalto, provocando buracos, trincas e deformações que comprometem a segurança e a trafegabilidade da estrada.

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“É importante garantir que a restrição existente seja efetivamente cumprida. Além de preservar o pavimento, a fiscalização contribui para a segurança de todos que utilizam a Estrada Vicinal Ivo Macris diariamente”, afirma a vereadora.

No requerimento, Jacira questiona se o Executivo tem conhecimento da circulação irregular de caminhões com mais de três eixos, como é realizada atualmente a fiscalização e quantas autuações ou notificações foram registradas nos últimos 12 meses.

A vereadora também solicita informações sobre quais medidas o Município pretende adotar para intensificar a fiscalização e evitar que a circulação irregular de veículos pesados contribua para a deterioração do pavimento da Estrada Vicinal Ivo Macris.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (11) e encaminhado à prefeitura para resposta.

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