O jornalista Alex Escobar recebeu alta hospitalar neste sábado, dois dias após ser submetido a uma cirurgia para retirada de um tumor no timo. O procedimento foi realizado na quinta-feira (6/8) na Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio.

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O apresentador está bem e já sinalizou a melhora progressiva. “Hoje melhor do que ontem. Vou ter alta daqui a pouco. Agora 2 semanas de molho e vamos tentando ajustar a medicação pra não ter mais os sintomas”, disse ele à coluna de Fábia Oliveira.

Tumor de Alex Escobar descoberto durante investigação de doença autoimune



A formação no timo foi encontrada durante a apuração do quadro de miastenia que Escobar enfrenta — doença autoimune que pode comprometer funções como fala e mastigação. O diagnóstico ganhou visibilidade em junho, quando ele passou mal ao vivo no programa Encontro durante a cobertura da Copa do Mundo, apresentou dificuldades na fala e precisou retornar ao Brasil para dar sequência às investigações médicas.

O tumor tinha aparência benigna, e os médicos recomendaram a retirada, segundo o GE. A expectativa é que a cirurgia também ajude a controlar os sintomas da miastenia. Depois do período de repouso, o apresentador deverá ajustar a medicação em busca da combinação mais eficaz para evitar novas crises.

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