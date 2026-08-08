O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, o HM Americana, promoveu nesta sexta-feira (7) uma programação especial em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado no domingo (9).

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A ação, organizada pela Comissão de Humanização da unidade, levou música ao vivo, acolhimento e alegria aos pacientes em tratamento na Hemodiálise, aos homens internados em diferentes setores do hospital e também aos acompanhantes, proporcionando momentos de emoção e descontração durante o tratamento e a internação.

Acompanhados por profissionais do HM e por membros da Comissão de Humanização, os músicos percorreram diversos setores da unidade, apresentando um repertório de MPB preparado especialmente para a data. Participaram da homenagem artistas da Escola de Música Espaço dos Sons: Caio Suille (violão) e integrantes da família Chidichimo – Rebeca (violão), Lorenzo (violino), Elka (pandeiro) e Saulo (caxixi).

HM Americana e os pais

A acompanhante Regiane Gomes de Freitas, cujo pai, Ronaldo Luciano de Souza, está internado na Ala 1, aprovou a iniciativa e fez questão de registrar o momento com fotos e vídeos. “É uma ação linda. A gente se sente acolhido neste momento delicado de internação”, disse, emocionada.

O paciente André Luis Florido Baldino, internado na Ala 2, também elogiou a ação. “Achei ótimo. Também sou músico, já atuei com musicoterapia e sei dos benefícios que a música proporciona aos pacientes. O período de internação não é fácil, e isso traz uma alegria para a gente. Estão de parabéns por essa iniciativa. Foi um presente”, agradeceu.

A presidente da Comissão de Humanização do Hospital Municipal, Juliana de Oliveira, destacou que ações como essa contribuem para tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor. “A humanização também está presente nos pequenos gestos. A música tem o poder de despertar emoções, aliviar a ansiedade e proporcionar momentos de conforto para pacientes, familiares e até para os profissionais. Nosso objetivo foi levar carinho, reconhecimento e fazer com que cada pai se sentisse lembrado e acolhido nesta data tão especial”, explicou.

A superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi, enfatizou que saúde se faz também com sensibilidade. “Promover momentos como este reforça o nosso compromisso de oferecer um atendimento cada vez mais humano, em que pacientes e familiares se sintam respeitados, acolhidos e valorizados. É uma homenagem simples, mas carregada de significado para quem está passando o Dia dos Pais em tratamento”, comentou.

O diretor-geral do Hospital Municipal, Ruy Santos, ressaltou que iniciativas voltadas ao bem-estar fazem parte da assistência prestada pela unidade. “Cuidar da saúde vai além do tratamento clínico. Também significa olhar para o aspecto emocional de pacientes e familiares. Ações como essa fortalecem a humanização do atendimento, tornam o ambiente mais leve e contribuem para uma experiência mais acolhedora durante o tratamento e a internação. É uma satisfação proporcionar esse momento de homenagem aos pais que estão conosco nesta data”, reforçou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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