De 4 a 13 de setembro acontece o Malta Pride Week, evento que acontece anualmente no início do outono

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Com uma festa animada por show de drag queens e uma seleção de DJs que manterão a pista de dança animada começará oficialmente a semana Malta Pride na noite de 4 de setembro, em Valletta. Na mesma ocasião, representantes e líderes de organizações em defesa dos direitos dessa comunidade falarão sobre os avanços alcançados e os desafios futuros. O evento acontece no Kaktus Queer Bar, (Ix-Xatta ta’ Ta’ Xbiex, Ta’ Xbiex, TBX 1027, Malta) das 19h30 às 23h59

Líder global em direitos LGBTQ+, destacando-se por avançadas leis de igualdade, Malta garante forte proteção constitucional e alta aceitação social e é um destino abertamente gay-friendly. O país destaca-se com pontuações máximas em rankings europeus de igualdade, garantindo o casamento igualitário, leis rígidas contra a discriminação e é também considerada um dos locais mais seguros do mundo para viajantes e moradores da comunidade.

O Malta Pride 2026 dura toda a semana reunindo eventos

culturais, festas, festivais, conferências, noites de moda e de cinema culminando, no dia 12, com a Parada do Orgulho com a participação de carros alegóricos, dançarinos, artistas de rua e várias outras atrações. A Parada do Orgulho de Malta começa na Triton Square, partindo da fonte e percorrendo as ruas de Malta até culminar na St. George’s Square, onde acontecem a festa pós-evento e o show.

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