CEO da Hapvida debate o impacto da IA na saúde

CEO da Hapvida debate o impacto estratégico da inteligência artificial na saúde suplementar em evento em São Paulo

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O CEO do Grupo Hapvida, Luccas Adib, será um dos palestrantes da primeira edição do Arvo Summit, que acontece em 20 de agosto, na Pocket House Villa Lobos, em São Paulo. Voltado a executivos, gestores e formuladores de políticas públicas, o encontro reunirá representantes de operadoras, hospitais, governo e empresas de tecnologia para discutir os principais vetores de transformação da saúde brasileira.

Adib integrará o painel “Do conceito ao resultado: como a IA move receita, custo e saúde”, ao lado do presidente da Saúde Petro, Paulo Alves, e do Chief Product Officer (CPO) da Arvo, Rafael Tinoco. A discussão abordará de que forma a inteligência artificial tem deixado de ser uma aposta tecnológica para se consolidar como ferramenta estratégica na gestão da saúde suplementar, contribuindo para ganhos de eficiência, sustentabilidade econômica e melhores desfechos assistenciais.

“A inteligência artificial deixou de ocupar um espaço restrito à inovação tecnológica para uma abordagem matemática alicerçada em dados, assumindo um papel central nas decisões estratégicas das organizações de saúde. Quando aplicada de forma responsável e orientada por dados, ela amplia a previsibilidade, aprimora a gestão de recursos e cria condições para oferecer mais valor a beneficiários, prestadores e operadoras”, afirma Adib.

Com expectativa de receber cerca de 200 convidados, o Arvo Summit reunirá algumas das principais lideranças do ecossistema da saúde no país. Promovido pela Arvo, startup especializada em inteligência artificial para análise e gestão de custos hospitalares, o evento também contará com a participação de Wadih Damous, presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e de Rodrigo Rocha, ex-CEO da Amil.

Sobre a Hapvida

Com mais de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 75 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 84 hospitais, 75 prontos atendimentos, 367 clínicas médicas e 313 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

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