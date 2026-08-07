11 de agosto: como a TV mudou os projetos residenciais

No projeto da casa que o arquiteto Paulo Tripoloni elaborou para ele e sua família, a TV está presente na sala de estar, logo na

entrada do imóvel. Entretando, ele afirma que o ambiente não ganhou uma dimensão expressiva, uma vez que o espaço preferido por

todos é a cozinha. Dessa forma, a TV está presente, mas longe de ser o item mais notado no ambiente | Fotos: JP Image