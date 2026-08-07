Bemgloria inclui dispositivo de segurança contra violência doméstica em todos os pedidos feitos em agosto

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Durante o mês de agosto, todos os pedidos realizados no e-commerce da Bemgloria serão enviados com um dispositivo de segurança voltado à proteção de mulheres em situações de risco. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a marca de cosméticos amazônicos e sustentáveis, fundada por Gloria Pires, e a startup social Todas por Uma.

A ação acontece durante o Agosto Lilás, período dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. Junto aos produtos adquiridos no site, as consumidoras receberão gratuitamente o NICE, além das orientações para utilização e integração do dispositivo ao aplicativo.

O equipamento funciona como um sinalizador de emergência. Ao pressionar o botão físico, a usuária envia um alerta acompanhado de sua localização em tempo real para contatos previamente cadastrados, chamados de “anjos”. A proposta é permitir que o pedido de ajuda seja realizado de maneira rápida e discreta em uma situação de risco.

O NICE foi desenvolvido pelo empreendedor Mateus de Lima Diniz, reconhecido pela Forbes Under 30. O nome é uma homenagem à sua mãe, Dona Nice, e o projeto surgiu a partir da experiência pessoal do empreendedor com a violência doméstica.

Gloria Pires, fundadora da Bemgloria, também passa a atuar como embaixadora da iniciativa.

“A verdadeira beleza se manifesta no direito fundamental de cada mulher viver com segurança e dignidade. Dados sobre a violência no Brasil exigem ações diretas e não apenas discursos. Unimo-nos ao Mateus e ao projeto NICE para oferecer acolhimento e uma ferramenta concreta de proteção às nossas consumidoras”, afirma Gloria Pires, fundadora da Bemgloria.

Para Mateus de Lima Diniz, a parceria amplia a distribuição da ferramenta em todo o território nacional.

“Transformar a dor que presenciei em tecnologia de proteção para outras famílias é a missão da minha vida. Contar com o apoio da Gloria Pires e da Bemgloria nos permite fazer essa ajuda chegar diretamente às mãos de milhares de mulheres”, ressalta Mateus.

Além da distribuição do dispositivo, a iniciativa busca ampliar a discussão sobre formas de prevenção e redes de apoio às mulheres durante o Agosto Lilás. A ação integra a estratégia da Bemgloria de associar suas práticas de sustentabilidade ambiental a iniciativas de impacto social.

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