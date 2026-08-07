O ex-vereador de Santa Bárbara d’Oeste Carlão Motorista (PP) desistiu de ser candidato a deputado federal este ano. Foi o segundo na região. Ele foi funcionário da prefeitura de Americana até abril e seria uma das dobradas na cidade do candidato a estadual Franco Sardelli (PL). E Nova Odessa agora tem mais um candidata, leia abaixo.

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Ele (Carlão) é o segundo nome da região a desistir da disputa antes mesmo da largada. Ontem quem foi o primeiro a anunciar a desistência foi o vereador de Americana Gualter Amado (PDT), que também viria a federal.

Carlão ouviu a família e…

O ex-vereador teria ouvido a família que pediu para ele não sair candidato. E na semana passada, o prefeito Rafael Piovezan (PL) decidiu declarar abertamente seu apoio a Franco, o que pode também ter inviabilizado o lançamento de Carlão como candidato na cidade.

Empresária Michele Resteo confirma candidatura à Alesp

Nova Odessa passa a contar com mais uma representante na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A empresária Michele Resteo teve sua candidatura a deputada estadual confirmada durante a convenção de seu partido, realizada no último fim de semana.

Com atuação no setor empresarial, ela disse a WA Notícias que pretende levar para a política a experiência adquirida ao longo de sua trajetória profissional, defendendo propostas voltadas ao desenvolvimento econômico, à geração de oportunidades e à melhoria da qualidade de vida da população.

Ainda segundo a WATV, a confirmação da candidatura amplia as opções de representantes da Região Metropolitana de Campinas nas eleições deste ano. Segundo Michele, diversos projetos estão sendo elaborados com foco no fortalecimento dos municípios paulistas, especialmente da região, buscando incentivar o desenvolvimento, a geração de empregos e a melhoria dos serviços públicos.

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