Americana registrou queda nos principais indicadores de criminalidade no primeiro semestre de 2026, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP). O destaque foi a redução de 54,5% nos roubos de veículos, que passaram de 33 ocorrências no primeiro semestre de 2025 para 15 no mesmo período deste ano.

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Os indicadores também apontam redução de 25% nos homicídios dolosos, que passaram de quatro para três registros, e de 75% nas lesões corporais culposas, de 16 para quatro ocorrências Outro destaque foi a queda de 85,7% nos roubos de carga, registrada na comparação com o primeiro semestre de 2025, de sete ocorrências para uma.

Americana mais segura, diz Chico

“A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi tem realizado uma série de investimentos na área de segurança pública. Como mostram os índices, esse trabalho tem contribuído para a redução dos índices de criminalidade e para o fortalecimento da proteção da população”, avaliou o comandante da Guarda Municipal de Americana (Gama), Marco Aurélio da Silva.

Nos últimos anos, a Prefeitura de Americana reforçou a estrutura da Gama com investimentos em armamentos, equipamentos, capacitação dos patrulheiros e ampliação do Canil da corporação.

Outra medida recente foi a incorporação de 32 novos guardas municipais à corporação. Os profissionais passaram por um curso de formação com duração de seis meses, com disciplinas teóricas e práticas, incluindo legislação, direitos humanos, técnicas de patrulhamento e defesa pessoal. Após a conclusão da formação, em abril do ano passado, os novos agentes passaram a atuar nas ruas, reforçando o efetivo da Guarda Municipal.

O município também irá ampliar o uso de tecnologia por meio da Muralha Americana, sistema de videomonitoramento que conta com equipamentos para monitoramento veicular, patrimonial e reconhecimento facial em vias e prédios públicos, conforme projeto apresentado pelo prefeito Chico Sardelli e aprovado pela Câmara Municipal no primeiro semestre deste ano.