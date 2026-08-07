Programa do Ratinho dispara no ibope e alcança pico de 6,3 pontos

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A noite desta quinta-feira (6) foi marcada por excelentes índices de audiência do Programa do Ratinho. Em São Paulo, a atração do SBT conquistou o seu melhor desempenho desde outubro de 2025: foram 5,0 pontos de média, com pico de 6,3, índice 32% superior ao obtido pela terceira colocada das 22h13 às 23h13.

O Programa do Ratinho foi vice-líder de audiência contra as duas atrações transmitidas pela Record em sua faixa horária. No confronto direto com a novela Reis, das 22h13 às 22h40, o comunicador levou a melhor por 4,09 a 4,07 pontos, conquistando 1% mais audiência do que a concorrente. Depois, durante o embate com Doc Investigação, Ratinho abriu 56% de vantagem da adversária (5,74 x 3,68).

No Rio de Janeiro, o Programa do Ratinho também conquistou expressivos números de audiência. Na capital fluminense, a atração conquistou 4,0 pontos de média, com pico de 5,5, e emplacou uma vantagem de 48% da Record. Assim como em São Paulo, a atração do SBT foi vice-líder de audiência em todos os embates com a programação da terceira colocada, vencendo a novela Reis por 3,41 a 2,94 pontos (vantagem de 14%) e o Doc Investigação por 4,45 a 2,59 (vantagem de 72%).

A PRAÇA É NOSSA GARANTE VICE-LIDERANÇA COM AMPLA VANTAGEM

Programa humorístico mais clássico da televisão brasileira, A Praça é Nossa segue se sobressaindo diante da concorrência, garantindo a vice-liderança de audiência nas maiores regiões metropolitanas do país, com ampla vantagem das adversárias.

Em São Paulo, o programa comandado por Carlos Alberto de Nóbrega conquistou 4,44 pontos de média, com pico de 6,1, e conquistou vantagem de 48% da Record, terceira colocada com a exibição de Doc Investigação, Chicago Fire e Jornal da Record – no confronto com o noticiário, o SBT abriu uma vantagem de 69% no Ibope.

No Rio de Janeiro, a vantagem de A Praça é Nossa diante da concorrência foi ainda mais expressiva: foram 4,23 pontos de média, com pico de 5,6, índice 89% superior ao obtido pela Record das 23h13 à 0h48. Na capital fluminense, o destaque ficou para o embate com Doc Investigação, das 23h13 às 23h44: neste horário, a atração do SBT conquistou 110% mais público do que a terceira colocada (5,25 x 2,50).

THE NOITE SEGUE VENCENDO A CONCORRÊNCIA

Consolidado como talk show mais assistido do mundo, o The Noite emplacou mais uma madrugada de bons índices de audiência. Nesta quinta-feira, o programa do SBT conquistou 2,05 pontos de média em São Paulo, com pico de 3,6, emplacando uma vantagem de 78% da Record, terceira colocada entre 0h48 e 1h44.

No Rio de Janeiro, a atração comandada por Danilo Gentili conquistou mais que o dobro de público da concorrente. Foram 2,34 pontos de média na capital fluminense, com pico de 3,3, número 121% maior que o obtido pela Record, que marcou apenas 1,06 com a exibição de um programa de debates.

SE LIGA BRASIL DESBANCA BALANÇO GERAL MAIS UMA VEZ

Com audiência crescente desde a sua reformulação, o Se Liga Brasil mais uma vez emplacou a vice-liderança de audiência nas principais regiões metropolitanas do país. Em São Paulo, o noticiário comandado por Darlisson Dutra conquistou o segundo lugar em sua faixa horária completa, das 6h às 8h30 da manhã, com 2,34 pontos de média e 3,0 de pico, índice 16% superior ao obtido pela Record.

O jornalístico que abre a programação diária do SBT teve performance crescente ao longo de sua exibição. A edição nacional, das 6h às 7h, venceu o Balanço Geral Manhã com vantagem de 21% (2,01 x 1,66). Depois, o bloco local, exibido das 7h às 8h30 da manhã, desbancou a programação jornalística da Record por 2,56 a 2,24 pontos, número 14% maior que o registrado pela terceira colocada na faixa horária.

No Rio de Janeiro, o Se Liga Brasil foi vice-líder em sua edição nacional, das 6h às 7h da manhã, com 1,08 ponto de média e 1,4 ponto de pico, número 66% superior ao obtido pela Record, que transmitiu um programa de autoajuda e um telejornal local. O jornalístico do SBT também se sobressaiu no embate com o jornal RJ no Ar, das 6h30 às 7h, superando o noticiário da Record por 1,08 a 0,91 ponto de média.

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