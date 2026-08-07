Prefeitura abre inscrições para oficina culinária gratuita de Pizza

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Quer aprender a fazer uma deliciosa pizza para a família ou mesmo para trabalhar na área e ganhar uma renda extra? A Prefeitura promoverá, na terceira quarta-feira deste mês (19/08), uma oficina culinária gratuita de “Pizza”, com receitas salgadas e doces.

Há 25 vagas disponíveis. As inscrições ficarão abertas até o dia 14/08 ou enquanto houver vaga. Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, responsável pela formação, há 25 vagas disponíveis.

Poderão se inscrever moradores de Hortolândia, a partir de 16 anos de idade. As inscrições deverão ser feitas por meio do Portal Hortolândia Fácil. A aula será, no período da tarde, na Cozinha Escola, localizada na Av. Osvaldo de Souza, 325, no Jd. Novo Ângulo.

Para entrar no sistema de inscrições é necessário estar logado no Portal “gov.br“. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (19) 38456630 ou (19) 999766799 para orientações.

Confira abaixo data, hora e demais informações sobre a oficina:

Oficina culinária “Pizza” (4h)

Data: quarta-feira (19/08)

Hora: das 13h às 17h

Local: Cozinha Escola, Av. Osvaldo de Souza, 325, Jd. Novo Ângulo

Inscrições: até o dia 14/08/2026 ou enquanto houver vagas

Link para inscrições: https://facil.hortolandia.sp.gov.br/login

Passo a passo:

(Ter conta no gov.br auxilia na inscrição)

1. Clicar no link https://facil.hortolandia.sp.gov.br/login

2. Entrar com gov.br

3. Preencher os dados pessoais solicitados

4. Clicar em serviços 156

5. Selecionar a opção “Cozinha Escola Comunitária – Curso de Culinária e Alimentação Saudável”, Sub Serviço “CREAN Unidade Novo Angulo”

6. Ler os critérios dos cursos

7. Preencher na descrição o nome do curso que deseja se inscrever

8. Levar RG ou CNH e comprovante de endereço para verificação

9. Acompanhar o processo de inscrição no sistema, pois se tiver alguma pendência será enviada devolutiva por meio do sistema

10. O sistema enviará SMS e/ou e-mail quando houver retorno com informações ou solicitações, caso haja alguma pendência.

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