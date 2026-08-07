Após Wagner Sanches- O empresário Abrahão Fernandes, de Americana, é considerado desaparecido. Ele sumiu tem 3 dias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Abrahão Fernandes, proprietário da Abrahão Veículos, um dos comércios mais tradicionais de Americana, está desaparecido (sem dar informações) há 3 dias.