Após Wagner Sanches- O empresário Abrahão Fernandes, de Americana, é considerado desaparecido. Ele sumiu tem 3 dias.
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Abrahão Fernandes, proprietário da Abrahão Veículos, um dos comércios mais tradicionais de Americana, está desaparecido (sem dar informações) há 3 dias.
A informação inicial é que Abrahão atravessou a avenida Nossa Senhora de Fátima, onde está instalada sua loja, para ir à concessionária Fiat SIM. E logo depois sumiu. Tudo acontecendo no final da última terça-feira. Ele portava apenas a identidade e R$ 1.500, em dinheiro.
Família contato do empresário Abrahão
Ele não estava com carteira e nem com o celular. A família está desesperada e pede ajuda para informações no telefone (19) 99447-5750.
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