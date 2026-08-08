Você consegue tocar a ponta do nariz de olhos fechados ou subir uma escada sem olhar para os pés graças à propriocepção, “sexto sentido” do corpo- capacidade conhecida popularmente. Cada vez mais presente em programas de treinamento físico, cognitivo e estratégias voltadas à longevidade, ela permite ao cérebro perceber a posição e o movimento do corpo no espaço, sendo fundamental para o equilíbrio, a coordenação motora, a estabilidade das articulações e a execução segura dos movimentos.

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Embora seja naturalmente estimulada durante as atividades do dia a dia, a propriocepção pode ser aprimorada por meio de exercícios específicos. Segundo André Trombini, Diretor de Wellness e Performance do VICCI Studio e idealizador do Método VICCI, esse tipo de estímulo tem ganhado cada vez mais relevância diante do aumento da prática esportiva, do envelhecimento da população e da preocupação crescente com a preservação da mobilidade e da autonomia ao longo da vida.

“Quando a propriocepção está bem desenvolvida, o corpo responde com mais rapidez e precisão aos desafios do movimento. Isso significa mais equilíbrio, maior controle motor e movimentos mais seguros e eficientes, tanto para atletas quanto para pessoas que desejam envelhecer com autonomia”, explica.

No Método VICCI, o desenvolvimento da propriocepção faz parte de uma abordagem integrada que considera o movimento como ferramenta para promover saúde, performance e longevidade. Os exercícios combinam estímulos de mobilidade, estabilidade, força, coordenação e controle neuromuscular, respeitando as características e os objetivos de cada pessoa.

Além do desempenho esportivo, o treinamento proprioceptivo apresenta benefícios importantes para diferentes perfis de praticantes. Em idosos, contribui para reduzir o risco de quedas, uma das principais causas de hospitalização nessa faixa etária. Já entre praticantes de atividade física, favorece respostas mais rápidas do organismo diante de mudanças de direção, impactos e situações de instabilidade, ampliando a capacidade de adaptação do corpo aos diferentes estímulos e tornando a execução dos movimentos mais eficiente.

Os benefícios também são respaldados pela ciência. Um estudo publicado na revista científica Sports Medicine Open, que reuniu evidências de 70 pesquisas sobre treinamento proprioceptivo, mostrou que esse tipo de intervenção promove melhora média de 46% na propriocepção e de 45% na performance motora, evidenciando seu impacto positivo sobre o controle corporal e o desempenho funcional.

Trombini destaca que a propriocepção não é um recurso apenas para atletas de alto rendimento. “Ela é uma capacidade essencial para qualquer pessoa. Caminhar, subir escadas, carregar compras ou brincar com os filhos exige que o corpo saiba exatamente onde está e como reagir a diferentes estímulos. Quanto melhor essa comunicação entre cérebro e corpo, mais seguros e eficientes são os movimentos.”

Outro aspecto que impulsiona essa tendência é o avanço das tecnologias aplicadas ao treinamento físico. Equipamentos capazes de gerar estímulos multissensoriais e monitorar as respostas do organismo tornam o desenvolvimento da propriocepção mais preciso e permitem ajustes individualizados ao longo do processo.

Sexto sentido e treinamento

No VICCI Studio, o treinamento proprioceptivo é potencializado por tecnologias capazes de gerar estímulos motores, cognitivos e sensoriais simultaneamente. Plataformas de movimento e equipamentos que desafiam continuamente o sistema neuromuscular criam situações que exigem respostas rápidas do organismo, aprimorando equilíbrio, coordenação, tempo de reação e controle corporal de forma personalizada.

Para o especialista, a evolução da preparação física passa por uma visão mais ampla do movimento. “Hoje entendemos que saúde e performance não dependem apenas de força ou condicionamento cardiorrespiratório. O controle do movimento, a estabilidade e a capacidade de adaptação do corpo são igualmente importantes para promover bem-estar e longevidade.”

Com a valorização de programas personalizados e baseados em evidências, a propriocepção deixa de ser um conceito restrito ao esporte de alto rendimento para ocupar espaço cada vez maior nas estratégias de promoção da saúde e da qualidade de vida.

Sobre o VICCI Studio

O VICCI Studio é um centro de performance, wellness, recovery e longevidade que integra sofisticação, privacidade e tecnologia avançada em uma experiência ultrapersonalizada. O espaço adota o exclusivo método VICCI, uma abordagem contemporânea voltada à evolução física, cognitiva e ao rejuvenescimento. No VICCI Studio cada membership recebe acompanhamento especializado, monitoramento inteligente e protocolos individualizados de alta precisão de variáveis fisiológicas e cognitivas por meio de dashboards individuais. Com foco em resultados mensuráveis, consistentes e sustentáveis, o VICCI Studio é um ecossistema de lifestyle premium dedicado à alta performance, ao equilíbrio integral e à longevidade.