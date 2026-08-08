Pivô nas alturas- Atual tricampeão sub-14 dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp), o basquete masculino do Colégio Amorim, da capital paulista, sonha alto (literalmente) com o quarto título seguido da competição e a vaga nos Jogos Escolares Brasileros (Jeb’s).

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A equipe conta em seu elenco com um pivô de apenas 13 anos e impressionantes 2,04 metros de altura. Alef Daniel nasceu em São José da Lapa (MG) e se mudou com a mãe e a irmã para São Paulo este ano para estudar e jogar basquete no Colégio Amorim.

Fã de Michael Jordan, Alef considerou a mudança de estado providencial na cruzada em busca do sonho de um dia jogar na maior liga de basquete do mundo. “Vim para São Paulo pelas oportunidades que encontrei aqui para evoluir no basquete. Quero trabalhar muito para alcançar meu maior sonho, que é jogar na NBA”, conta ele, que também atua pelo sub-14 do Esporte Clube Pinheiros.

Predicados para chegar longe Alef tem. Talvez o mais notável é a altura, aspecto relevante no basquete. Aos 12 anos, ele já superava a marca de 1,90m.

“Minha altura me ajuda a enxergar melhor o jogo, fazer passes por cima dos defensores, pegar rebotes, ganhar espaço e usar o corpo para proteger a bola”, diz Alef, que tem uma habilidade rara para atletas na sua faixa etária: a de enterrar. “Não tenho problemas para marcar pontos enterrando. Só neste Jeesp, já fiz três cestas assim.”

Técnico de Alef no Colégio Amorim, Vinicius Ribeiro vê grande potencial no pupilo. Para ele, o jovem tem a dedicação necessária para ter uma carreira consistente.

“O Alef tem uma boa leitura nas finalizações próxima do aro, sabe sair batendo a bola para o ataque e está aprendendo a jogar de frente para a cesta. Embora ainda seja cedo para projetar uma carreira, ele tem tudo para se tornar profissional. Ele gosta de treinar, faz atividades extras e tem foco”, explica o técnico.

Pivô joga de novo hoje

Neste sábado (8), Alef pode ganhar o seu primeiro ouro no Jeesp. O pivô estará em quadra para a final contra o Mello Dante, de Mogi das Cruzes.

As finais estaduais sub-14 do Jeesp acontecem até o próximo domingo (10), na Praia Grande. As disputas reúnem mais de 4 mil atletas.

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