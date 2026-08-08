Empresários, autoridades, patrocinadores e lideranças da região prestigiaram, no Teatro Municipal Lulu Benencase, o lançamento da ExpoEmpresas 2026, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Americana (ACIA). A cerimônia marcou a apresentação da nova fase da feira de negócios, que amplia sua atuação e passa a reunir oficialmente empresas da indústria, do comércio e dos serviços.

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Anfitriões da noite, o presidente executivo da ACIA, James Pedro Nadin, a presidente do Conselho Deliberativo, Elza Cassitas Sferra, e os vice-presidentes Evandro Barizon (Comércio) e Marcelo Fernandes (Serviços) receberam os convidados e apresentaram as novidades da 10ª edição do evento.

Com expectativa de receber cerca de 20 mil visitantes, movimentar mais de R$ 6 milhões em negócios e reunir até 128 expositores, a ExpoEmpresas será realizada de 25 a 27 de agosto, na FIDAM, consolidando-se como um dos principais encontros de negócios da região.

ExpoEmpresas

Crédito das fotos: Deivis Scherma