Chegando dia dos pais e o Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana reúne 20 animais que já são pais e convida o público a conhecê-los neste fim de semana, especialmente no domingo (9), quando é celebrado o Dia dos Pais.

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Entre as espécies estão emu, cisne-negro, cisne-de-pescoço-preto, pato-carolino, pato-mandarim, anta, cujubi, íbis-sagrado, coscoroba, ararajuba, ararinha-nobre, sauim-de-coleira, mutum-cavalo, mutum-de-penacho, tachã, raposa-do-campo, gato-mourisco, macaco-aranha-de-cara-vermelha, papagaio-do-mangue e jacutinga.

Entre esses animais, algumas espécies são ameaçadas de extinção, como cujubi, ararajuba, sauim-de-coleira, mutum-cavalo e jacutinga. Outras são exóticas, ou seja, não pertencem originalmente à fauna brasileira, como o emu, o cisne-negro, o pato-carolino, o pato-mandarim e o íbis-sagrado.

“Será uma alegria vermos o Parque cheio no Dia dos Pais, um dia propício para um programa em família. Temos no Parque diversos animais que são pais. Todos estão convidados a passar um dia agradável nessa data tão especial”, convidou a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, destacou que a visita também proporciona uma experiência de educação ambiental. “O Zoo Americana atua na conscientização ambiental do público e na preservação das espécies. Nesse sentido, a visita ao Parque no Dia dos Pais será importante para promover uma maior aproximação do público com o meio ambiente, fortalecendo a responsabilidade que todos devemos ter com a natureza”, ressaltou.

Paternidade inédita

Entre os pais do zoológico está o emu, que se tornou pai pela primeira vez em meados de julho, em um nascimento inédito na história do Parque Ecológico.

Os seis filhotes permanecem em uma área reservada, recebendo todos os cuidados da equipe técnica, e por isso ainda não estão disponíveis para visitação.

O emu macho chegou ao Zoo Americana em 2005, vindo do Zoológico de Bauru. A fêmea passou a integrar o plantel em 2010, procedente de um criadouro de Poços de Caldas.

Originário da Austrália, o emu é considerado a segunda maior ave do mundo, atrás apenas do avestruz.

SERVIÇO Dia dos Pais

Vinculado à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana, o Parque Ecológico desenvolve um importante trabalho de conservação de espécies, incluindo animais ameaçados de extinção. O espaço possui 120 mil metros quadrados e abriga cerca de 400 animais, entre répteis, aves e mamíferos, distribuídos em mais de 103 espécies, das quais aproximadamente 80% pertencem à fauna brasileira.

O Parque funciona de quarta-feira a domingo, das 8h às 17h, com fechamento da bilheteria e da entrada às 16h. Está localizado na Avenida Brasil, nº 2.525, no Jardim Ipiranga, e conta com estacionamento gratuito.

Os ingressos custam R$ 10 para visitantes de 12 a 59 anos e R$ 5 para crianças de 6 a 11 anos, acompanhadas por um adulto. Têm direito à gratuidade crianças de até 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência, além de seus acompanhantes, quando necessário, mediante comprovação.

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