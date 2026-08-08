Hortolândia obteve mais uma importante conquista na área da Educação. A rede municipal de ensino alcançou nota 6,6 no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), em 2025. O resultado é referente ao ciclo inicial do Ensino Fundamental, que compreende alunos do 1º ao 5º ano. Em 2023, o município havia obtido nota 6,4.

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Com o resultado recente, a cidade avança um pouco mais e consolida a melhoria contínua da qualidade do ensino na rede pública, na avaliação feita pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

Os indicadores de todo o País foram divulgados na última quarta-feira (05/08). O Ideb é publicado a cada dois anos pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) “Anísio Teixeira”, autarquia federal vinculada ao MEC (Ministério da Educação).

O índice é calculado a partir dos dados referentes a dois parâmetros. Confira:

dados relativos à aprovação escolar (taxa de rendimento escolar), obtidos via Censo Escolar da Educação Básica; e

médias de desempenho no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

Com o resultado de 2025, Hortolândia supera a média nacional, que foi de 6,3, e se equipara à do Estado de São Paulo, que foi de 6,6. Na Região Metropolitana de Campinas (RMC), a cidade também se destaca dos municípios mais próximos.

Confira abaixo os índices regionais:

Paulínia – nota 6,7

Hortolândia – nota 6,6

Monte Mor – nota 6,4

Sumaré – nota 6,0

Campinas – nota 5,8

Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, o avanço da nota é fruto da dedicação diária de todos os professores e das equipes escolares, alinhada ao trabalho pedagógico contínuo desenvolvido na rede municipal. Isso inclui a formação continuada dos profissionais pelo CFPF (Centro de Formação dos Profissionais em Educação) “Paulo Freire”, ações de recomposição de aprendizagem e o acompanhamento constante do fluxo escolar. Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 28 escolas próprias de Ensino Fundamental, em turmas dos Anos Iniciais, beneficiando 13 mil estudantes entre os 6 aos 11 anos de idade.

“Quero parabenizar todos os nossos professores e profissionais da rede por essa importante conquista. A nota 6,6 é o reflexo da dedicação diária com que conduzem a sala de aula. Seguiremos trabalhando firmes e com ações concretas em busca de índices cada vez melhores para a nossa educação”, afirmou Simone Locatelli, secretária de Educação, Ciência e Tecnologia.

Plano de ação Institucional

Para garantir que o crescimento da rede seja equitativo e contínuo, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia já estruturou um plano de ação focado especificamente nas unidades escolares que registraram notas mais baixas ou abaixo das metas projetadas. A iniciativa não surge apenas como resposta a uma avaliação pontual, mas integra um trabalho contínuo de gestão pública que monitora e acompanha permanentemente a evolução de cada escola.

O plano está ancorado em eixos estratégicos que abrangem a governança e o monitoramento dos indicadores, o fortalecimento da alfabetização na idade adequada, o apoio à gestão escolar e ações de busca ativa para assegurar a permanência dos estudantes, assegurando o suporte necessário para elevar os índices em toda a rede municipal.

Saiba o que é o Ideb

O Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Inep, a fim de medir a qualidade do aprendizado e estabelecer metas para a melhoria do ensino no Brasil. O índice funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Inep.

Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente. As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), para os estados e o País, realizados a cada dois anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para cada escola e rede de ensino.

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