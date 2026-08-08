Com uma das vozes mais marcantes da música nacional, Fafá de Belém completa 70 anos no próximo dia 9 de agosto. Ao longo de sua trajetória, a artista construiu uma carreira reconhecida por interpretações intensas, repertório popular e forte presença na memória afetiva do público brasileiro. Para homenagear a data, o Ecad preparou um levantamento com as músicas mais executadas com participação da artista como intérprete.

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De acordo com os dados da instituição, Fafá de Belém possui 15 obras musicais e 655 gravações identificadas na base de dados do Ecad. O levantamento mostra que “Nuvem de lágrimas”, composição de Paulo Debétio e Paulinho Rezende, é a música mais tocada com participação da artista como intérprete nos últimos cinco anos.

No país, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Ranking das músicas interpretadas por Fafá de Belém mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Fafá de Belém

Posição Música Autores 1 Nuvem de lágrimas Paulo Debétio / Paulinho Rezende 2 Abandonada Miguel / Michael Sullivan / Paulo Sergio Valle 3 A tempestade vai passar Pe. Reginaldo Manzotti 4 Águas passadas Paulo Debétio / Paulinho Rezende 5 Foi assim Paulo André / Ruy Barata 6 Coração do agreste Aldir Blanc / Moacyr Luz 7 Meu disfarce Carlos Colla / Chico Roque 8 Amor cigano Miguel / Michael Sullivan / Paulo Massadas 9 Dê uma chance ao coração Michael Sullivan / Miguel / Paulo Massadas 10 Se você quer Carlos Colla / Alejandro Miguel Vezzani Liendo / Livi Robert / Roberto Carlos

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