Agosto Dourado- A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, segue com uma série de ações de incentivo ao aleitamento materno. A iniciativa faz parte do Agosto Dourado e ocorre no decorrer do mês em toda a Rede Municipal de Saúde, com destaque para as ações nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e no Centro de Referência em Saúde da Mulher.

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Como parte da Campanha, as orientações sobre a importância da amamentação vêm sendo intensificadas desde o início do mês, por meio dos Grupos de Gestantes, Salas de Espera Ativa, Programa QualiVida, Grupo Faça Saúde e Visitas de Gestantes à Maternidade, entre outras atividades, além de decoração especial alusiva ao tema e veiculação de vídeos educativos.

Mais informações sobre o cronograma de ações desenvolvidas podem ser obtidas na UBS mais próxima e no Centro de Referência em Saúde da Mulher. As atividades do Agosto Dourado no Município são coordenadas pelo NAC (Núcleo de Ações Coletivas).

Campanha Agosto Dourado

A Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) é uma campanha criada pela Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno (WABA, na sigla em inglês) e todo ano é celebrada entre os dias 1° e 7 de agosto. O objetivo é ampliar a visibilidade e promover informação acerca da importância da amamentação para as crianças, mães e familiares próximos.

O mês do Aleitamento Materno no Brasil foi instituído pela Lei Federal nº 13.435/2017, que determina que, no decorrer do mês de agosto, serão intensificadas ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno.

Em Santa Bárbara, o mês “Agosto Dourado” passou a fazer parte oficialmente do Calendário Oficial do Município após a instituição da Lei Municipal nº 4.735 de 28 de novembro de 2025, sendo dedicado à realização de ações para a celebração da promoção, proteção e apoio do aleitamento materno durante todos os dias do referido mês.

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