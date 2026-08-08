O vereador Renan de Angelo apresentou a Indicação nº 9613/2026, solicitando à Prefeitura de Americana a realização de um mutirão de limpeza, higienização e zeladoria na Praça da Matriz, com atenção especial ao entorno do número 123 da Rua Doze de Novembro, na região central da cidade.

A indicação pede a execução de serviços como recolhimento de lixo, varrição, lavagem do piso e limpeza geral do espaço, além da atuação integrada das secretarias competentes para promover melhores condições de uso da praça e preservar um dos principais patrimônios públicos de Americana.

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Segundo o vereador, a solicitação foi motivada por diversas reclamações encaminhadas ao gabinete por comerciantes, trabalhadores, pedestres e frequentadores da região, que relatam o acúmulo de lixo, a falta de higienização e o forte mau cheiro em determinados pontos da praça.

Fala Renan

“A Praça da Matriz é um dos espaços públicos mais importantes da cidade. Precisamos garantir que ela esteja limpa, bem cuidada e acolhedora para as famílias, para quem trabalha no Centro e para todos que circulam diariamente pela região.”

Renan destaca que a ausência de limpeza periódica compromete a saúde pública, favorece a proliferação de insetos e roedores, prejudica a imagem do Centro e afeta diretamente o comércio local.

Além dos serviços de zeladoria, o parlamentar também propõe que a ação seja acompanhada por equipes da assistência social, promovendo uma abordagem humanizada junto às pessoas em situação de rua que utilizam o espaço.

“É importante tratar essa situação de forma integrada. Precisamos cuidar da cidade, preservar os espaços públicos e, ao mesmo tempo, oferecer acolhimento e encaminhamento social para quem precisa. Uma política pública eficiente deve unir zeladoria urbana e assistência social.”

A indicação foi encaminhada ao Poder Executivo para que, por meio das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Assistência Social e Direitos Humanos, sejam avaliadas e executadas as medidas necessárias para revitalizar a Praça da Matriz.

Para o vereador, manter os espaços públicos limpos, seguros e bem conservados contribui para fortalecer a convivência, incentivar a ocupação dos ambientes urbanos pela população e valorizar o Centro de Americana.

Rovina discute melhorias no atendimento da rede pública municipal de saúde

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) se reuniu na quarta-feira (5) com a diretora-superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Godoi, e o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner, para discutir ações voltadas à melhoria dos atendimentos prestados à população.

Durante o encontro, foram discutidos temas relacionados ao funcionamento da rede municipal de saúde, aos serviços prestados população e sobre a reforma do Banco de Sangue de Americana. O parlamentar questionou o cronograma da obra e a previsão de conclusão dos trabalhos.

“Nosso papel é acompanhar de perto as ações da Administração, buscar informações e cobrar o andamento de projetos importantes para a população. A reforma do Banco de Sangue é uma demanda relevante e queremos acompanhar sua evolução para que esse serviço continue atendendo com qualidade quem mais precisa”, destacou Dr. Wagner Rovina.