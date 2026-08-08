A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, aderiu à Cota Parceiro do Programa Conexão Cultura e marcará presença no Roteiro Gastronômico Americana 2026, evento a ser realizado nos dias 28, 29 e 30 de agosto, na Avenida Antônio Pinto Duarte, região do portal de entrada da cidade, em comemoração aos 151 anos de fundação de Americana.

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A homologação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (4) e está disponível no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

Trata-se da segunda vez que a empresa participa do evento, criado para apoiar o setor gastronômico e incentivar estabelecimentos do ramo, promovendo também o turismo no município.

O prefeito Chico Sardelli destacou a oportunidade da parceria com a Suzano. “O Roteiro Gastronômico se consolidou em nosso calendário cultural e no coração das famílias de Americana e a participação da Suzano em mais uma edição confirma o trabalho de excelência desenvolvido pela equipe da Secretaria de Cultura e Turismo na realização deste evento”, declarou.

O vice-prefeito Odir Demarchi lembrou a programação cultural especialmente preparada para a edição comemorativa dos 151 anos de Americana. “A vinda da Suzano vai engrandecer ainda mais a programação e todo o evento, por meio de ativações para que as famílias possam interagir e se divertir durante os três dias do Roteiro”, disse.

Ghizini elogia parceria da Suzano

Para o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, a presença da Suzano em dois anos consecutivos coroa o esforço da gestão municipal em organizar um evento comemorativo à altura de Americana. “O Roteiro Gastronômico é planejado com muito carinho pela administração Chico e Odir, com o apoio de diversas secretarias e autarquias, e a adesão da Suzano reforça ainda mais esta equipe de profissionais dedicados à realização de um evento histórico”, afirmou.

A Suzano participa pelo segundo ano consecutivo do Roteiro Gastronômico de Americana, alinhada ao seu compromisso com o desenvolvimento das comunidades e das regiões onde atua. “Apoiamos iniciativas que contribuem para o fortalecimento da economia local, da cultura e do turismo. Para a Suzano, estar presente em uma iniciativa como essa é uma forma de contribuir para a geração de valor compartilhado e para o desenvolvimento sustentável da região, além de apoiar temas prioritários para o município”, disse Sebastião Fernandes Júnior, gerente executivo de Produção da Suzano.

O Programa Conexão Cultura foi criado para apoiar eventos do Calendário Cultural de Americana, por meio de incentivos concedidos pela iniciativa privada. A iniciativa permite que empresas e organizações legalmente constituídas participem em diferentes categorias, com contrapartidas como divulgação em redes sociais, materiais impressos e mídia local, e ativações durante os eventos, com possibilidade de interação direta com o público. O edital segue aberto e disponível no site www.americana.sp.gov.br.

O Roteiro Gastronômico é promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com os apoios do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA), e do Governo Federal, via Ministério da Cultura. O evento tem produção da Bokme! Produções e parceria das empresas Supermercado São Vicente, FAM (Faculdade de Americana) e Suzano por meio do programa Conexão Cultura.