O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, nesta semana, um treinamento e capacitação direcionado à sua equipe de engenheiros e técnicos.

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O encontro teve como tema central o Programa de Eficiência Energética (PEE) da CPFL Paulista, iniciativa regulamentada pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) que beneficiou diretamente a autarquia.

Durante o evento, além de detalhar o funcionamento e os objetivos do programa, o Coordenador de Projetos da DEODE, Gustavo Silva — empresa de base tecnológica parceira da CPFL no projeto — apresentou as vantagens práticas, operacionais e financeiras que o DAE obteve com a iniciativa.

A principal ação destacada e recém-concluída por meio deste programa foi a modernização do sistema de aeração da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Barrocão. O projeto, contemplado com um recurso a fundo perdido de R$ 1,3 milhão viabilizou a substituição de oito aeradores antigos e ineficientes por quatro novos equipamentos modernos e de alta tecnologia.

Durante o treinamento foram apresentados os principais resultados, que incluem a economia financeira direta:

a troca dos equipamentos gerará uma economia monetária estimada em R$ 305.195,64 por ano para o DAE;

alta eficiência energética:

a nova planta garante uma economia de energia de 607,80 MWh ao ano , com uma redução expressiva de demanda na ordem de 83,26 kW;

impacto ambiental sustentável:

a operação mais eficiente evita a emissão anual de 28,01 toneladas de CO2 na atmosfera e um impacto ambiental positivo que equivale ao plantio de 197 árvores; logística reversa e descarte ecológico:

a transição tecnológica incluiu o descarte ambientalmente correto dos motores e equipamentos antigos, realizado exclusivamente por empresas com Licença Ambiental; e qualidade operacional:

a substituição não interfere na operação da ETE; pelo contrário, garante a manutenção da excelência no tratamento de esgoto do município, aprimorando o funcionamento do sistema como um todo.

Esta é a quinta vez que os projetos apresentados pelo DAE de Santa Bárbara d’Oeste são selecionados por meio das Chamadas Públicas do Programa de Eficiência Energética da CPFL.

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