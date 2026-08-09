O senador Cleitinho conseguiu. O Republicanos recuou e decidiu lançar o filiado como candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. A informação foi confirmada pelo presidente da sigla, Marcos Pereira, e posteriormente em nota à imprensa.

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A confirmação ocorreu quatro dias após o parlamentar retirar sua candidatura ao posto estadual.

A nova conjuntura mexe peças do tabuleiro no cenário político em Minas Gerais. Isso porque, antes da retirada da candidatura, o PL (Partido Liberal) havia anunciado apoio a Cleitinho. Depois, a legenda lançou Flávio Roscoe (PL-MG) como candidato ao governo.

Fica Cleitinho

“A decisão foi tomada após o senador reconhecer os equívocos cometidos durante o processo, apresentar formalmente suas desculpas à direção nacional e estadual do partido, à população mineira e às forças políticas envolvidas na construção eleitoral, além de assumir o compromisso definitivo de levar sua candidatura até o fim”, disse o partido em nota.

Ao ser questionado por jornalistas sobre a possibilidade do PL (Partido Liberal) recuar a candidatura de Flávio Roscoe (PL), Cleitinho disse: “Não tem nada como falar de futuro sem a gente se planejar. Como eu disse, se quiser vir, será bem-vindo.”

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