O mês de agosto marca a campanha Agosto Lilás, voltada à conscientização e combate à violência contra a mulher em todo o Brasil. No interior de São Paulo, a Polícia Militar tem intensificado suas ações por meio do Comando de Policiamento do Interior 9 (CPI-9), fortalecendo iniciativas de acolhimento e proteção às vítimas.

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Entre as principais estratégias está o programa Cabine Lilás, que oferece atendimento especializado, humanizado e contínuo às mulheres em situação de violência. A atuação inclui orientação, acompanhamento e encaminhamento para a rede de apoio, contribuindo diretamente para interromper o ciclo de agressões.

Cabine Lilás registra milhares de atendimentos

Desde sua implantação, em agosto de 2025, o programa vem apresentando resultados expressivos. Apenas em 2026, já foram contabilizadas mais de 4 mil intervenções na região, além de centenas de atendimentos preventivos e orientações.

O CPI-9 abrange 52 municípios, incluindo cidades como Piracicaba, Limeira, Americana e Rio Claro, onde o programa atua de forma integrada com outras instituições de apoio.

Violência doméstica ainda preocupa

Apesar dos avanços, os dados seguem alarmantes. No estado de São Paulo, mais de 134 mil ocorrências de violência doméstica foram registradas nos primeiros meses do ano, reforçando a necessidade de ações permanentes de prevenção e combate.

Somente no início de agosto, já foram realizadas mais de 15 mil intervenções em todo o estado, demonstrando a alta demanda por atendimento especializado.

Atendimento 24 horas e acionamento pelo 190 Agosto Lilás

O Cabine Lilás funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e pode ser acionado pelo telefone 190. O atendimento é realizado por equipes capacitadas, garantindo suporte imediato e acolhimento adequado às vítimas.

Compromisso com a proteção das mulheres

A Polícia Militar reforça que o enfrentamento à violência contra a mulher é uma de suas prioridades. A intensificação das ações durante o Agosto Lilás evidencia o compromisso com a segurança, a dignidade e a proteção das mulheres em todo o estado.

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