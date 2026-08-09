Decisão do STJ pacifica o entendimento sobre o desgaste e a penosidade da rotina dos motoristas profissionais. Entenda quais documentos e laudos são indispensáveis para comprovar o tempo de estrada e garantir a concessão do benefício na Justiça.

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Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça trouxe alívio para milhares de motoristas e caminhoneiros ao reconhecer o direito à aposentadoria especial para a categoria. A medida unifica o entendimento dos tribunais sobre a rotina exaustiva do setor, permitindo que a exposição contínua a riscos, ruídos intensos e vibração de grande porte seja contabilizada para a redução do tempo necessário para se aposentar.

Com a decisão pacificada, os profissionais ganham mais segurança para buscar o benefício, que exige 25 anos de trabalho sob condições nocivas, independentemente do tipo de carga transportada. A medida busca compensar os desgastes físicos e psicológicos provocados por jornadas extensas e o contato constante com agentes prejudiciais à saúde.

“O STJ finalmente olhou para a realidade objetiva de quem vive nas estradas. Essa decisão não é um favor, mas o reconhecimento de uma rotina diária de alto risco e desgaste físico prolongado”, afirma a advogada trabalhista e previdenciária Ingrid Rosa.

Para ter o direito concedido, no entanto, a comprovação do tempo de serviço exige atenção rigorosa. O preenchimento correto do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a apresentação de Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) atualizados são requisitos essenciais para garantir que o Instituto Nacional do Seguro Social ou as instâncias judiciais validem o pedido.

A documentação precisa detalhar os agentes nocivos aos quais o motorista esteve exposto ao longo da carreira, inclusive em contratos antigos. “Muitos profissionais perdem o benefício por detalhes na papelada. Um laudo incompleto ou um PPP preenchido sem as especificações técnicas corretas pode travar todo o processo e atrasar um direito legítimo”, alerta a especialista.

Após decisão do STJ

Trabalhadores autônomos e empregados celetistas devem reunir desde já carteiras de trabalho, comprovantes de contribuição e laudos das empresas contratantes. O planejamento previdenciário prévio torna-se a ferramenta mais eficaz para evitar desgastes desnecessários na Justiça e acelerar o acesso ao benefício merecido.

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