As inscrições para o concurso público da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF), que oferece oportunidades para profissionais de nível superior em diferentes áreas de atuação, foram prorrogadas para o dia 11 de agosto. Os interessados podem se inscrever através do site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

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Organizado pela FCC, o certame contempla vagas para os cargos de Advogado, Atuário, Contador, Analista, Analista de Tecnologia da Informação e Especialista, destinados a profissionais com formação superior e, quando exigido, registro no respectivo conselho de classe.

Os salários iniciais variam entre R$ 8 mil e R$ 15.200, conforme o cargo. A maior remuneração é destinada ao cargo de Atuário (R$ 15.200), seguida pelos cargos de Especialista (R$ 15.100) e Advogado (R$ 15 mil). Já os cargos de Contador e Analista oferecem remunerações iniciais de R$ 8.200 e R$ 8 mil, respectivamente.

Entre as oportunidades para Analista estão áreas como Administração, Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos, Gestão e Negócios, Governança, Recursos Humanos e Relações Públicas. O concurso também contempla vagas para Analistas de Tecnologia da Informação, com atuação em Análise de Dados, Análise e Segurança de Dados, Desenvolvimento de Sistemas (Front-End, Back-End e DevOps) e Infraestrutura e Redes, além de Especialistas nas áreas de Análise e Caracterização de Sinistros, Análise de Risco de Crédito e Aplicação e Operação com Fundos.

Como participar do concurso

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Portal do Candidato no site da Fundação Carlos Chagas, até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 11 de agosto. O valor da inscrição é de R$ 145 para todos os cargos.

Para participar, o candidato deve ler atentamente o edital, preencher o formulário eletrônico de inscrição, realizar o envio da fotografia exigida e efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido.

Provas

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 27 de setembro de 2026, no período da manhã, e serão aplicadas nas cidades de São Paulo (SP) e Brasília (DF), conforme a opção escolhida pelo candidato no momento da inscrição.

A prova objetiva será composta por questões de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e classificatório. A confirmação dos horários e locais de aplicação será divulgada oportunamente pela Fundação Carlos Chagas, conforme cronograma previsto no edital.

Sobre a Fundação Carlos Chagas (FCC)

A Fundação Carlos Chagas (FCC) é uma instituição de direito privado e sem fins lucrativos que, pelos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira, foi declarada como de utilidade pública. Há mais de 60 anos, é reconhecida pela competência na atuação em duas grandes áreas: 1) concursos e processos seletivos e 2) pesquisa educacional. Com um trabalho pautado sempre pela qualidade, segurança e fidelidade na prestação de serviços, a FCC já realizou mais de 2,7 mil projetos, atendeu a 550 instituições e avaliou mais de 313 milhões de candidatos.

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