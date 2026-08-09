O Palmeiras não conseguiu passar pelo Inter de Porto Alegre que vem embalado depois de ter eliminado o Corinthians na Copa do Brasil no meio de semana. O Verdão ainda segue líder do Brasileirão com boa folga para o rival da década Flamengo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O time do técnico Abel Ferreira vai a 48 pontos e tem hoje 9 de vantagem para o Fla, que joga às 19h30 e pode derrubar a vantagem para 6. Para o time gaúcho foi mais um resultado importante na luta contra o rebaixamento.

Palmeiras volta pra Libertadores

No meio de semana, é a volta da obsessão. O Palmeiras inicia a fase de mata-mata do Copa Libertadores. Atual vice campeão, o Verdão lutará para voltar à final este ano no Uruguai e desta vez sagrar-se tetracampeão do torneio mais importante do continente.

O jogo que abre o mata mata do torneio acontece no Paraguai. O Alviverde encara o Cerro Porteño local na quarta-feira a partir das 19h.

Leia + sobre esportes