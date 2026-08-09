O vereador Fernando da Farmácia (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo ao Poder Executivo a realização do serviço de manutenção no playground da Praça Oscar Ignácio de Souza, na Cidade Jardim.

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No documento o parlamentar relata ter visitado a praça na terça-feira (4) e constatado a necessidade de manutenção dos brinquedos infantis, de forma a garantir que o espaço continue oferecendo segurança e tranquilidade para as crianças e suas famílias.

Solta a voz Fernando da Farmácia

“Essa praça passou por uma ampla revitalização em 2023, realizada pela prefeitura, com recursos intermediados por meio do nosso mandato. Foi uma conquista importante para o bairro. Agora é fundamental que o espaço receba a manutenção necessária para permanecer em boas condições de uso”, comenta o autor.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária da próxima terça-feira (11) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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