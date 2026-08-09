O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 150 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE TRABALHO no PAT

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 1

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 3

Alimentador de Linha de Produção Temporário – Sem Experiência 10

Assistente de Vendas (BDR) Home Office – Com Experiência 3

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 10

Auxiliar de Logística – Com Experiência 1

Controlador de Acesso – Com Experiência 10

Cortador de Roupas – Com Experiência 1

Empacotador – Sem Experiência 1

Lavador de Carro – Com Experiência 1

Limpador de Vidros – Com Experiência 1

Motorista Categoria D (Transporte Coletivo) – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

Operado de Caixa – Com Experiência 3

Operador de Máquina – Sem Experiência 1

Operador de Máquinas em Tecelagem – Sem Experiência 20

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

Riscador de Roupas – Com Experiência 1

Vendedor Interno – Com Experiência 1

Vigilante – Com Experiência 18

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 6

Estágio em Educação Física 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio em Farmácia/ Química 1

Estágio em Veterinária 4

Estágio para Ensino Médio 10

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 17

Arco Comércio e Varejo 5

Arco Logística 7

Arco Produção 5

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