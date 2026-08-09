O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 150 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE TRABALHO no PAT
Ajudante de Motorista – Sem Experiência 1
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 3
Alimentador de Linha de Produção Temporário – Sem Experiência 10
Assistente de Vendas (BDR) Home Office – Com Experiência 3
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 10
Auxiliar de Logística – Com Experiência 1
Controlador de Acesso – Com Experiência 10
Cortador de Roupas – Com Experiência 1
Empacotador – Sem Experiência 1
Lavador de Carro – Com Experiência 1
Limpador de Vidros – Com Experiência 1
Motorista Categoria D (Transporte Coletivo) – Com Experiência 2
Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1
Operado de Caixa – Com Experiência 3
Operador de Máquina – Sem Experiência 1
Operador de Máquinas em Tecelagem – Sem Experiência 20
Operador de Torno CNC – Com Experiência 1
Riscador de Roupas – Com Experiência 1
Vendedor Interno – Com Experiência 1
Vigilante – Com Experiência 18
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 6
Estágio em Educação Física 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Farmácia/ Química 1
Estágio em Veterinária 4
Estágio para Ensino Médio 10
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 17
Arco Comércio e Varejo 5
Arco Logística 7
Arco Produção 5
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