O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 150 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site servicos.mte.gov.br.

 

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE TRABALHO no PAT

 

Ajudante de Motorista – Sem Experiência 1

 

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 3

 

Alimentador de Linha de Produção Temporário – Sem Experiência 10

 

Assistente de Vendas (BDR) Home Office – Com Experiência 3

 

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

pat

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 10

 

Auxiliar de Logística – Com Experiência 1

 

Controlador de Acesso – Com Experiência 10

 

Cortador de Roupas – Com Experiência 1

 

Empacotador – Sem Experiência 1

 

Lavador de Carro – Com Experiência 1

Limpador de Vidros – Com Experiência 1

 

Motorista Categoria D (Transporte Coletivo) – Com Experiência 2

 

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

 

Operado de Caixa – Com Experiência 3

 

Operador de Máquina – Sem Experiência 1

 

Operador de Máquinas em Tecelagem – Sem Experiência 20

 

Operador de Torno CNC – Com Experiência 1

 

Riscador de Roupas – Com Experiência 1

 

Vendedor Interno – Com Experiência 1

 

Vigilante – Com Experiência 18

 

VAGAS DE ESTÁGIO

 

Estágio em Administração 6

 

Estágio em Educação Física 1

 

Estágio em Engenharias 3

 

Estágio em Farmácia/ Química 1

 

Estágio em Veterinária 4

 

Estágio para Ensino Médio 10

 

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

 

Arco Administrativo 17

 

Arco Comércio e Varejo 5

 

Arco Logística 7

 

Arco Produção 5

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