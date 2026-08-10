O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana recebeu, nesta quarta-feira (5), dois machos de periquitos-de-cabeça-preta (Aratinga nenday), também conhecidos como príncipes negros. Os animais vieram do Zoológico de Bauru e passam a integrar o plantel do Zoo Americana.

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Neste momento, as aves permanecem em quarentena, procedimento padrão adotado sempre que novos animais chegam ao zoológico. A medida tem como objetivo proteger o plantel residente contra possíveis doenças, parasitas ou outros agentes patogênicos que possam ser transportados de forma assintomática.

Os exemplares foram transferidos para formar casais com duas fêmeas já existentes no Parque Ecológico. O pareamento é uma estratégia importante para promover a diversidade genética das populações mantidas sob cuidados humanos, reduzindo os riscos da consanguinidade.

O príncipe negro pertence à família dos psitacídeos e ocorre naturalmente na Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil. A espécie é herbívora e pode viver cerca de 30 anos.

Parque Ecológico tratando os novos moradores

“Os periquitos estão recebendo toda a atenção necessária, passando por avaliação veterinária de nossa equipe e, em breve, serão apresentados ao público. A chegada dessas aves representa mais um reforço para o plantel do Parque”, disse a diretora da Unidade do Parque Ecológico, a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano.

“A chegada de novos animais fortalece o trabalho desenvolvido pelo Parque Ecológico, que alia conservação da fauna, bem-estar animal e educação ambiental. Além de receberem todos os cuidados da equipe técnica, essas aves também contribuem para aproximar os visitantes da biodiversidade e estimular a conscientização sobre a importância da preservação das espécies”, afirmou a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

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