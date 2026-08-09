A repercussão recente em torno da intervenção estética (facial) realizada pelo jogador Vini Jr. trouxe novamente ao debate público uma questão que ultrapassa o universo das celebridades. A rápida transformação de figuras de grande visibilidade expõe como a cobrança por uma aparência irretocável impacta a sociedade.

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Esse cenário é evidenciado por dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que registrou um crescimento superior a 300% na procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos no país, movimento impulsionado de forma direta pela exposição aos conteúdos das plataformas digitais e pela hiperexposição da própria imagem.

Embora a busca por intervenções seja uma escolha individual e legítima, o avanço por mudanças faciais acende um alerta sobre a saúde emocional. Ana Paula Ribeiro Hirakawa, psicóloga da CER IV M’Boi Mirim, unidade da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (SMS-SP) gerenciada pelo CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim”, explica que a linha entre o autocuidado e a compulsão é rompida quando a pessoa passa a enxergar o próprio corpo como um objeto que precisa ser constantemente corrigido.

“Essa busca desenfreada não está relacionada apenas à vaidade. Muitas vezes, existe uma tentativa repetida de silenciar, por meio de procedimentos, uma angústia que é mais profunda. Tenta-se dar um contorno físico e simétrico a uma questão que, na verdade, pertence à esfera do desejo, da identidade e da elaboração psíquica”, alerta.



Ela destaca que o ecossistema digital pode atuar como um amplificador de inseguranças. “A convivência diária com imagens manipuladas por filtros faz com que a diversidade anatômica humana seja interpretada como uma falha que precisa ser corrigida a qualquer custo.”

A profissional ressalta ainda que o ponto central dessa discussão não reside no procedimento em si, mas sim na motivação psíquica que o sustenta, questionando se a intervenção atende a um desejo genuíno ou a uma necessidade de validação externa.

A ditadura da simetria e a negação do tempo

A idealização da juventude e da padronização dos traços faciais atinge diferentes gerações, gerando um efeito colateral complexo na saúde mental. A tentativa sistemática de apagar as marcas da maturidade costuma resultar em frustração, uma vez que o envelhecimento é um processo biológico inevitável. Ao tentar moldar o rosto para responder às exigências do algoritmo, o indivíduo se distancie de sua história e de sua singularidade.

Ana Paula enfatiza que o envelhecimento humano carrega um valor identitário indispensável. A rejeição às linhas de expressão reflete uma sociedade que associa a maturidade à perda de valor. “Existe hoje uma recusa profunda em sustentar os limites que o tempo impõe. As marcas em um rosto carregam a atmosfera da vida daquela pessoa, são a escrita visual das suas vivências. Quando tentamos apagar a todo custo essa narrativa em nome de uma simetria pasteurizada pelo algoritmo, corremos o risco de esvaziar a nossa singularidade. O rosto perde a sua história e vira uma vitrine sem profundidade”, explica.

Caminhos para uma relação saudável com a própria imagem

Desconstruir a dependência da aprovação alheia exige um movimento consciente de reeducação do olhar.

“O primeiro passo envolve o gerenciamento do consumo de conteúdo digital. Selecionar com critério as contas acompanhadas na internet reduz significativamente o gatilho da comparação constante, permitindo que a mente se desvincule de padrões irreais”, salienta a psicóloga.

Vini Jr antes e depois intervenção facial

Outro aspecto fundamental, de acordo com a especialista, diz respeito ao entendimento do verdadeiro papel do autocuidado. “É preciso investigar as razões reais antes de decidir por uma intervenção invasiva, garantindo que o desejo nasça do bem-estar pessoal e não da ansiedade em pertencer a um determinado grupo”, frisa. Da mesma forma, redirecionar a atenção no espelho para além das supostas imperfeições ajuda a reconhecer a harmonia do todo e o valor da herança genética.

A normalização do tempo também se consolida como uma ferramenta de preservação emocional. A psicóloga do CEJAM reforça que o exercício de compreender que as marcas do rosto contam trajetórias de vida contribui para que o indivíduo encare o processo do seu amadurecimento com mais leveza.

Nos casos em que a insatisfação com o espelho se torna obsessiva e passa a comprometer o convívio social, o acompanhamento terapêutico torna-se indispensável. “A verdadeira autonomia não está em buscar uma perfeição asséptica, mas na capacidade de suportar as ambivalências e os limites da própria condição humana. A intervenção estética pode ser uma escolha legítima, mas não pode funcionar como um anestésico. Reconhecer-se no espelho exige bancar quem se é, sem precisar arrancar ou preencher aquilo que, no fundo, precisa ser simbolizado e falado”, conclui a especialista.

Sobre o CEJAM

O CEJAM – Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” é uma entidade filantrópica e sem fins lucrativos. Fundada em 1991, a Instituição atua em parceria com o poder público no gerenciamento de serviços e programas de saúde em São Paulo, Rio de Janeiro, Mogi das Cruzes, Osasco, Campinas, Carapicuíba, Barueri, Franco da Rocha, Guarulhos, Santos, São Roque, Lins, Assis, Ferraz de Vasconcelos, Pariquera-Açu, Itapevi, Peruíbe e São José dos Campos.

A organização faz parte do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde (IBROSS), e tem a missão de ser instrumento transformador da vida das pessoas por meio de ações de promoção, prevenção e assistência à saúde.

O CEJAM é considerado uma Instituição de excelência no apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS), tendo conquistado novamente, em 2026, a certificação Great Place to Work. O seu nome é uma homenagem ao Dr. João Amorim, médico obstetra e um dos fundadores da Instituição.

Neste ano, a organização lança a campanha CEJAM 2026: respeito à vida, respeito ao planeta. 365 dias cuidando do presente, transformando o futuro!

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