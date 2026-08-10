Demanda em alta- Estamos no momento em que estudantes de todo o país começam a tomar uma das decisões mais importantes da vida: escolher a graduação que irão cursar.

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Entre diferentes opções de carreira, muitos jovens procuram uma formação que reúna qualidade de ensino, experiência prática e preparo para o mercado de trabalho, sem abrir mão de boas perspectivas para o futuro.

É justamente nesse período de escolhas que a Faculdade SESI de Educação abre as inscrições para o Vestibular 2027. São 340 vagas distribuídas entre seis cursos gratuitos de licenciatura: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Educação Física, Linguagens e Códigos, Matemática e Pedagogia.

Mais do que oferecer uma graduação, a instituição aposta em um modelo de formação que prepara os estudantes para a realidade da profissão desde o primeiro semestre. As inscrições estarão abertas até 21 de outubro e podem ser feitas pelo site da instituição.

Para a diretora da Faculdade SESI de Educação, Daniele Nascimento, a formação inicial precisa aproximar os estudantes da realidade da profissão desde o início da graduação. “Diferentemente de muitos modelos tradicionais, nossa formação articula teoria, prática, pesquisa e extensão, permitindo que os estudantes compreendam a complexidade do trabalho docente desde o início da graduação”.

A demanda por novos professores cresce no Brasil

Escolher uma profissão também é pensar no futuro. Para muitos jovens, a dúvida não é apenas qual curso fazer, mas qual carreira poderá oferecer mais oportunidades nos próximos anos. Na educação, esse movimento já pode ser observado. Um estudo do Instituto Semesp estima que o Brasil precisará de cerca de 235 mil novos professores da educação básica até 2040, indicando uma demanda crescente por profissionais qualificados.

Por esse motivo, a Faculdade SESI desenvolveu um projeto pedagógico que aproxima os estudantes do ambiente escolar desde o início da graduação. Com mais de 80 anos de experiência do SESI-SP na educação, a instituição integra teoria e prática ao longo de todo o curso, preparando os futuros professores para os desafios da profissão.

Esse modelo ganha forma por meio da Residência Educacional, um dos principais diferenciais da Faculdade. Já no primeiro semestre, os licenciandos acompanham o cotidiano das escolas, observam práticas pedagógicas, participam de projetos e desenvolvem competências essenciais para a docência. Ao longo da graduação, essa vivência se integra aos conteúdos acadêmicos, proporcionando uma formação mais conectada à realidade da profissão.

Segundo Daniele Nascimento, a Residência Educacional amplia e qualifica as experiências práticas dos estudantes, permitindo que eles desenvolvam competências profissionais em situações reais de ensino.

“Mais do que cumprir a carga horária obrigatória de estágio, nossos licenciandos têm a oportunidade de vivenciar de forma intensa o cotidiano escolar, acompanhando professores experientes, observando processos pedagógicos e participando ativamente das atividades educacionais”, afirma.

A diretora acredita que a docência é uma das profissões mais transformadoras que existem e afirma que essa convicção nasce da própria experiência. “A educação transformou a minha vida, ampliou meus horizontes e me permitiu chegar aonde estou hoje. Por isso, tenho a convicção de que ela também pode transformar a vida de muitos jovens que desejam ingressar na carreira docente“.

Serviço

Vestibular 2027 – Faculdade SESI de Educação

Inscrições: 3 de agosto a 21 de outubro

Site: www.faculdadesesi.edu.br/vestibular

Endereço: Rua Carlos Weber, 835 – Vila Leopoldina, CEP 05303-902 – São Paulo (SP)

Vagas: 340

Cursos gratuitos (presenciais):

· Licenciatura em Ciências Humanas

· Licenciatura em Ciências da Natureza

· Licenciatura em Educação Física

· Licenciatura em Linguagens

· Licenciatura em Matemática

· Licenciatura em Pedagogia

Cronograma

· 1ª fase (prova): 31 de outubro

· Resultado da 1ª fase: 6 de novembro

· Convocação para a 2ª fase: 6 de novembro

· 2ª fase (entrevistas): 9 de novembro a 3 de dezembro

· Resultado final: 10 de dezembro

· Matrículas: 14 a 18 de dezembro

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