A Prefeitura de Americana iniciou as obras de recuperação asfáltica do programa Asfalto Novo na Avenida Paulista e no bairro Cariobinha, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

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Esta semana, o trabalho foi finalizado no Jardim Nossa Senhora de Fátima, na Rua Marechal Floriano Peixoto e na Rua Fernando Camargo, numa ação que promove mobilidade urbana, conservação da malha viária e segurança dos motoristas e pedestres.

Na Paulista, o serviço vai contemplar 14,9 mil m² de novo asfalto. No Cariobinha, receberão as melhorias as ruas São José, São Bento, São Geraldo, São Joaquim, São Camilo, Santo André e São Clemente.

As próximas vias atendidas pelo serviço serão as avenidas Centurione Boer, Nicolau João Abdalla e Paschoal Ardito. Esta etapa das obras de recuperação asfáltica também vai abranger os bairros São Manoel, São Vito, Vila Franciscangelis e Vila Dainese.

Asfalto novo aposta do gov Chico

O maior programa de recuperação asfáltica da história do município compreenderá 408 mil metros quadrados de novo asfalto, com investimento de R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura.

As intervenções incluem demolição do antigo asfalto, fresagem e aplicação de nova massa asfáltica. Na sequência, os locais recebem nova sinalização de solo e elevação dos poços de visita.

“As obras do programa Asfalto Novo, lançado pelo prefeito Chico Sardelli, estão avançando para diversas regiões da cidade. O objetivo é abranger o maior número possível de vias e avenidas que apresentam maior necessidade de reparo e recebem um intenso fluxo de veículos, promovendo a mobilidade urbana no município”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O programa Asfalto Novo começou em junho, nas regiões do Parque das Nações e Morada do Sol. A Avenida de Cillo também já recebeu as melhorias em julho.

Os trabalhos nas principais vias da cidade são executados no período noturno, das 20h às 5h, visando diminuir o impacto no trânsito.

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