Moradores de Americana tiveram uma oportunidade especial de observar a Estação Espacial Internacional (ISS) cruzando o céu da cidade na noite deste domingo (9).

O registro foi feito por uma moradora e mostra o pequeno ponto luminoso se deslocando pelo céu. Apesar de parecer apenas uma estrela, a ISS é um enorme laboratório espacial que orbita a Terra a cerca de 400 quilômetros de altitude.

A estação viaja a aproximadamente 28 mil km/h e completa uma volta ao redor do planeta em cerca de 90 minutos. Em condições favoráveis, sua passagem pode ser observada a olho nu, sem a necessidade de telescópios.

O fenômeno chama a atenção justamente pela rapidez: em poucos minutos, o ponto luminoso desaparece no horizonte.

Um espetáculo silencioso que, por alguns instantes, aproximou Americana do espaço e despertou a curiosidade de quem estava olhando para o céu.

Estação espacial também foi vista na região

Americana | 09 de agosto de 2026 Educação Ambiental Infantil A Horta da Lelê Registro:

Fernanda Daniel | Portal Novo Momento