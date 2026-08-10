O PAT Sumaré (Posto de Atendimento ao Trabalhador) promove, nesta quinta-feira (13), um processo seletivo em parceria com a People RH, com o objetivo de aproximar trabalhadores de novas oportunidades de emprego. A ação é realizada por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do PAT.

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A seleção acontece das 8h30 às 12h, na unidade do PAT Sumaré, localizada na Rua Justino França, 143, no Centro. Para participar, os interessados devem comparecer ao local com currículo atualizado e impresso.

A iniciativa integra as ações do município voltadas à promoção do emprego e da geração de renda, facilitando o contato entre empresas que buscam profissionais e moradores que estão em busca de uma colocação ou de novas oportunidades no mercado de trabalho.

Por meio do PAT, a Prefeitura amplia o acesso da população aos processos seletivos e contribui para fortalecer a conexão entre trabalhadores e empresas, estimulando a empregabilidade e o desenvolvimento econômico do município.



SERVIÇO

Processo Seletivo – People RH

Data: 13 de agosto (quinta-feira)

Horário: das 8h30 às 12h

Local: PAT Sumaré

Endereço: Rua Justino França, 143 – Centro – Sumaré

Documentação: currículo atualizado e impresso