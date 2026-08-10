Americana fortalece atendimento em saúde mental com integração entre CAPS e médicos das ESFs

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A Secretaria de Saúde de Americana realizou, nesta sexta-feira (7), o matriciamento dos médicos da Estratégia Saúde da Família (ESF), conduzido pela equipe do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Adulto “Flávia Mingotte”. O encontro tem como objetivo fortalecer a integração entre a Atenção Básica e a Rede de Atenção Psicossocial, qualificando o atendimento em saúde mental nas unidades de saúde.

O matriciamento é uma estratégia do SUS de educação permanente e cuidado compartilhado, na qual uma equipe especializada – neste caso, o CAPS Adulto – compartilha conhecimentos e orienta as equipes das ESFs. A iniciativa transforma a prática médica ao oferecer retaguarda especializada diretamente na ponta, permitindo que o generalista conduza casos de saúde mental com maior segurança, autonomia e resolutividade.

“O matriciamento aproxima os profissionais da Atenção Básica e do CAPS para que o cuidado em saúde mental seja cada vez mais integrado. A troca de conhecimentos fortalece as equipes, amplia a segurança dos médicos para conduzir os casos e garante que os pacientes recebam um atendimento mais qualificado e humanizado, sempre com o apoio da equipe especializada quando necessário”, destacou a coordenadora de Saúde Mental, Janaína Costa de Carvalho.

A reunião inclui discussão de casos, trocas de experiências e definição compartilhada das melhores condutas para os pacientes, ampliando a capacidade das equipes para identificar, acolher e acompanhar usuários com demandas de saúde mental em suas próprias unidades de saúde. O impacto dessa integração se reflete em benefícios diretos para a prática médica e para a comunidade.

“A saúde mental exige uma atuação articulada entre todos os níveis de atenção. O CAPS tem um papel fundamental de apoio técnico e assistencial às equipes da Atenção Básica, permitindo que muitos casos sejam acompanhados mais perto da realidade dos pacientes e que os encaminhamentos para o serviço especializado ocorram de forma mais adequada quando realmente necessários. Isso torna a rede mais organizada, eficiente e resolutiva para toda a população”, afirmou a diretora da Unidade de Atenção Especializada, Silvana Alves Teixeira.

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