O vereador Paulo Monaro apresentou o Requerimento nº 493/2026, por meio do qual pede informações ao prefeito Rafael Piovezan sobre a possibilidade de implantação da modalidade de pagamento de passagem do transporte coletivo urbano por meio de QR Code diretamente nos ônibus.

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O parlamentar considera que diversas cidades brasileiras já disponibilizam essa opção de pagamento, a qual permitindo ao passageiro realizar a transação diretamente no momento do embarque pelo aplicativo de sua instituição financeira em telefone celular.

Fala Monaro

“A modernização dos serviços públicos é uma necessidade constante, visando a oferecer mais praticidade, eficiência e segurança aos cidadãos”, defende o autor.

No requerimento, Monaro questiona se há interesse da Administração Municipal em realizar estudos técnicos e financeiros visando à implantação dessa tecnologia e quer saber se a empresa concessionária do transporte coletivo no município possui equipamentos compatíveis ou passíveis de adaptação para esse tipo de pagamento. O vereador pergunta, também, quais seriam os custos estimados e as eventuais dificuldades técnicas para pagamento via QR Code e, enfim, se existe previsão para que essa funcionalidade seja disponibilizada aos usuários do transporte coletivo em Santa Bárbara d’Oeste.

O parlamentar ressalta que o pagamento via QR Code dispensa o uso de dinheiro em espécie ou, eventualmente, do cartão do transporte coletivo, proporcionando maior comodidade aos usuários, especialmente àqueles que utilizam o transporte de forma eventual. “A adoção dessa tecnologia não substitui as modalidades atualmente disponíveis, mas amplia as opções de pagamento, tornando o sistema mais moderno, inclusivo e acessível, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança de passageiros e operadores do sistema ao reduzir a circulação de dinheiro em espécie no interior dos ônibus”, afirma Monaro.

Fontes cobra recapeamento da avenida do Pedroso e correção de desnível próximo à ponte

O vereador Carlos Fontes solicita informações e providências da Prefeitura quanto à recuperação da pavimentação da avenida do Pedroso, no trecho entre a rotatória da avenida Tenente João Benedito Caetano e a ponte na divisa com o Conjunto Habitacional dos Trabalhadores. Segundo o parlamentar, os questionamentos apresentados no Requerimento nº 495/2026 foram motivados por relatos das más condições da via levados ao gabinete por moradores dos bairros Planalto do Sol, Laranjeiras e Conjunto Habitacional dos Trabalhadores, além de motoristas.

A proposição aponta a existência de desníveis, buracos, deformações e desgaste acentuado do pavimento, condições que, de acordo com Fontes, prejudicam a segurança e o conforto de quem utiliza a avenida. O vereador também destaca o problema do desnível existente entre a pavimentação asfáltica e a cabeceira da ponte. “A manutenção das vias públicas é necessária para garantir melhores condições de mobilidade, segurança aos motoristas e motociclistas e preservação da infraestrutura urbana”, defende o autor.

No requerimento, Fontes questiona se foi realizado estudo técnico para avaliar a necessidade de recapeamento da avenida do Pedroso e se há previsão de execução do serviço no trecho indicado, assim como a correção do desnível na cabeceira da ponte. Caso os serviços estejam programados, o parlamentar quer saber sobre o cronograma previsto de início e conclusão das obras. Caso não exista essa previsão, ele indaga os motivos e medidas emergenciais a serem adotadas para minimizar os transtornos enfrentados pelos usuários da via.