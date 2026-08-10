Campinas concentra uma das maiores demandas por imóveis do Estado

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Campinas segue entre os principais polos do mercado imobiliário paulista. Levantamento da Brain Inteligência Estratégica, apresentado nesta terça-feira (4) durante o Imobicom Secovi-SP, mostra que a região ocupa a terceira posição no Estado em potencial de demanda por imóveis em diferentes segmentos, reforçando a força do mercado regional e as perspectivas positivas para os próximos meses.

O estudo revela que, no segmento econômico, Campinas reúne 58.479 famílias com intenção ativa de compra de imóveis, além de 13.450 que pretendem fechar negócio nos próximos 12 meses e outras 4.678 nos próximos seis meses. O município também aparece entre os líderes estaduais nos segmentos de médio padrão, com 13.057 famílias com intenção ativa de compra, médio/alto padrão, com 8.150, e alto padrão, com 7.215, demonstrando uma demanda distribuída entre diferentes faixas de renda.

O cenário acompanha uma tendência observada em todo o Estado. Segundo a pesquisa, 52% dos entrevistados afirmam ter intenção de comprar um imóvel nos próximos meses, o maior percentual da série histórica, três pontos percentuais acima do registrado no mesmo período de 2025. Além disso, 68% dos potenciais compradores pretendem concretizar a aquisição em até dois anos, sendo que 31% esperam realizar a compra já nos próximos 12 meses.

“Os dados confirmam que Campinas mantém um mercado imobiliário sólido, diversificado e com elevado potencial de crescimento. A demanda está presente em todas as faixas de renda, o que demonstra a importância estratégica da região para o desenvolvimento do setor no Estado de São Paulo. Esse cenário também reforça a necessidade de um ambiente de negócios estável, com segurança jurídica e acesso ao crédito, para que o mercado continue respondendo às necessidades da população”, afirma Frederico Marcondes, vice-presidente do Interior do Secovi-SP.

Vendas e lançamentos no segundo trimestre de 2026

A microrregião de Campinas registrou aumento de 8,5% no número de unidades lançadas no segundo trimestre de 2026. Entre abril e junho deste ano, foram lançados 1.880 imóveis, frente a 1.732 no primeiro trimestre. No acumulado dos últimos 12 meses, foram registrados 11.697 novos lançamentos, mantendo Campinas como a segunda região que mais lançou imóveis no Estado de São Paulo.

Nas vendas, a microrregião contabilizou 2.103 unidades comercializadas no segundo trimestre de 2026. Desse total, 1.313 pertencem ao programa Minha Casa, Minha Vida e 790 aos demais segmentos do mercado. Com participação de 13,7% nas vendas estaduais, Campinas ocupa a terceira posição entre as regiões que mais comercializaram imóveis novos, atrás apenas da Região Metropolitana de São Paulo e de Sorocaba.

“Os indicadores apresentados durante o Imobicom refletem o dinamismo do mercado imobiliário da nossa região. Campinas e os municípios do entorno continuam atraindo investimentos, lançamentos e compradores, resultado de uma economia diversificada e de uma demanda consistente por moradia. O evento também demonstrou a importância de reunir o setor para discutir soluções, compartilhar conhecimento e fortalecer o mercado do interior paulista”, destaca Kelma Camargo, diretora da Regional do Secovi-SP em Campinas.

Imobicom reúne lideranças do mercado imobiliário em Campinas

Campinas recebeu nesta terça-feira (4 de agosto) a primeira edição do Imobicom, novo encontro promovido pelo Secovi-SP para discutir os principais desafios e tendências do mercado imobiliário. O evento reuniu cerca de 600 participantes, entre empresários, incorporadores, investidores, profissionais do setor, especialistas e representantes do poder público, em uma programação voltada à troca de conhecimento, geração de negócios e fortalecimento do mercado imobiliário no interior paulista.

Ao longo do dia, especialistas de referência nacional debateram temas que vêm impactando diretamente o setor, entre eles os efeitos da reforma tributária, crédito imobiliário e novas fontes de funding, segurança jurídica, ambiente regulatório, desenvolvimento urbano, infraestrutura, inovação tecnológica, riscos climáticos, resiliência urbana, novos modelos de negócios e as perspectivas econômicas para os próximos anos.

A programação contou com palestras de Ives Gandra, Marcelo Terra, Caio Portugal, Júlio Klipper, Carina Cury, Celso Petrucci, reunindo diferentes visões sobre os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento das cidades e do mercado imobiliário.

Além disso, na primeira parte do evento, o Secovi-SP homenageou o arquiteto Miguel Gilberto Pascoal pelo brilhante trabalho que tem realizado nas últimas décadas para a transformação do urbanismo e da arquitetura locais.

Participaram também do evento, o vice-governador Felício Ramuth, os secretários da Prefeitura de Campinas, Marcelo Coluccini (Planejamento e Desenvolvimento Urbano), Carolina Baracat (Urbanismo), Aurílio Sérgio Costa Caiado (Finanças), Eduardo Magoga (Habitação) e demais autoridades das cidades de Piracicaba e Jundiaí.

Dados do 2º trimestre foram apresentados durante o Imobicom, evento realizado pelo Secovi-SP em Campinas.

Diretora da regional do Secovi-SP em Campinas, Kelma Camargo

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