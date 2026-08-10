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O dia dos pais teve ao menos mais dois homens presos por violência contra mulher. O caso já relatado pelo NM ontem é de um idoso de 73 anos que pôs fogo na casa e bateu na namorada em Santa Bárbara d’Oeste.

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Em Americana, outro caso no dia dos pais

OPERAÇÃO LILÁS – COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

19° BPM/I – 1ª Cia PM – Americana Data: 09/08/2026 – 17h40min Rua Dolores Duran

Equipe: Charlie Viatura I-19104 Sd PM Lopes/Sd PM Fernandes

Conduzido: C.R.W.J. – Idade: 46 anos

A Polícia Militar foi acionada via COPOM para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou ter sido alvo de violência psicológica e ameaças praticadas pelo marido, mencionando ainda episódios anteriores de violência física.

Com a autorização da vítima, os policiais entraram na residência e localizaram o homem, que apresentava sinais de embriaguez e comportamento alterado. Durante o atendimento, a vítima apresentou aos policiais vídeos relacionados aos fatos, que corroboraram o relato de violência psicológica.

Diante da situação, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial para apreciação da autoridade policial, que determinou a prisão do autor, permanecendo ele à disposição da Justiça.

OCORRÊNCIA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Logradouro: Avenida Cora Coralina, Jd Amanda, Hortolândia

Indiciado: 29 anos Vítima: 36 anos

Também no dia dos pais

Na tarde de domingo (9), a equipe policial foi acionada via 190 para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo ex-marido, que não se encontrava na residência. Durante as diligências, o indivíduo foi localizado e detido. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e, posteriormente, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial de Hortolândia, onde a autoridade policial tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão em flagrante.

O indivíduo permaneceu preso e à disposição da Justiça.